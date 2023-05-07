Kurban Bayramı ne zaman, bayram tatili 9 gün mü olacak? (2023 Diyanet Kurban Bayramı takvimi)

Kurban Bayramı tarihi, bayram tatilinin başlamasını bekleyen binlerce kişi tarafından sorgulanmaya başladı. Hem dini vazifelerini yerine getirmek hem de güzel bir tatil planı yapmak isteyen vatandaşlar, 2023 Kurban Bayramı tarihini araştırıyor. Öte yandan bayram tatilinin 9 gün olma ihtimali de vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Kurban Bayramı ne zaman, bayram tatili 9 gün mü olacak?

Kurban Bayramı ne zaman, bayram tatili 9 gün mü olacak? (2023 Diyanet Kurban Bayramı takvimi) - 1

2023 Kurban Bayramı için geri sayım başladı. Bu yıl yaz aylarına denk gelen Kurban Bayramı, tatil planı yapacak olan vatandaşlara da büyük bir fırsat sunacak. Vatandaşlar, bayram tatilinin 9 gün olup olmayacağını merak ederken, Diyanet tarafından yayımlanan 2023 Kurban Bayramı takvimini araştırıyor. Peki, Kurban Bayramı ne zaman, bayram tatili 9 gün mü olacak?

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Kurban Bayramı ne zaman, bayram tatili 9 gün mü olacak? (2023 Diyanet Kurban Bayramı takvimi) - 2

2023 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

2023 Kurban Bayramı tarihleri, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan dini takvim sonrasında belli oldu.

Buna göre; Kurban Bayramı'nın 1. günü bu yıl 28 Haziran'da idrak edilecek. Bayram, 1 Temmuz Cumartesi akşamı sona erecek. Böylelikle vatandaşlar pazar günüyle beraber toplamda 5 gün tatil yapma fırsatı yakalayacak.

Kurban Bayramı ne zaman, bayram tatili 9 gün mü olacak? (2023 Diyanet Kurban Bayramı takvimi) - 3

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

Kurban Bayramı tatilinin bu yıl kaç gün olacağı, şimdiden yaz tatili planlaması yapan kişiler tarafından sorgulanıyor.

2023 Kurban Bayramı bu yıl 28 Haziran Çarşamba gününe denk geliyor. 26 Haziran Pazartesi ve 27 Haziran Salı günü de hükümet tarafından tatil ilan edilirse, bayram tatili hafta sonu tatilleriyle beraber toplamda 9 gün olmuş olacak.

Kurban Bayramı ne zaman, bayram tatili 9 gün mü olacak? (2023 Diyanet Kurban Bayramı takvimi) - 4

2023 KURBAN BAYRAMI TAKVİMİ

Kurban Bayramı Arifesi- 27 Haziran Salı

Kurban Bayramı 1. Gün - 28 Haziran Çarşamba

Kurban Bayramı 2.Gün- 29 Haziran Perşembe

Kurban Bayramı 3.Gün- 30 Haziran Cuma

Kurban Bayramı 4. Gün- 1 Temmuz Cumartesi

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