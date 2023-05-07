Kurban Bayramı ne zaman, bayram tatili 9 gün mü olacak? (2023 Diyanet Kurban Bayramı takvimi)

2023 Kurban Bayramı için geri sayım başladı. Bu yıl yaz aylarına denk gelen Kurban Bayramı, tatil planı yapacak olan vatandaşlara da büyük bir fırsat sunacak. Vatandaşlar, bayram tatilinin 9 gün olup olmayacağını merak ederken, Diyanet tarafından yayımlanan 2023 Kurban Bayramı takvimini araştırıyor. Peki, Kurban Bayramı ne zaman, bayram tatili 9 gün mü olacak?