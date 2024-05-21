Kurban Bayramı yaklaşıyor | Kurbanlık sevklerine ilişkin kurallar belli oldu: Avrupa Yakası’na kısıtlama getirildi
Kurban Bayramı yaklaşıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı, kurbanlık hayvan sevklerine ilişkin kuralları belirledi. Şap hastalığına karşı korunmuş bölge kabul edilen İstanbul’un Avrupa Yakası dahil Trakya Bölgesi’ne sevklere özel kısıtlama getirilirken; kentin giriş noktasındaki köprüler ile feribot ve tekne gibi nakil araçlarına etkin kontrol sağlanacak.
Kurban Bayramı’na 1 aydan kısa bir süre kaldı. İstanbul’da kurban pazarları kurulmaya başlandı.
Bu yıl kurbanlık fiyatlarının, büyükbaş için 90 bin liradan, küçükbaş için ise 8 bin liradan başlaması bekleniyor.
İstanbul’da kurban pazarları kurulmaya başlandı: Büyükbaş kurbanlık fiyatları 90 bin liradan başlıyor