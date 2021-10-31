Küre Dağları'nda sonbahar güzelliği

Kastamonu ve Bartın arasında zengin florası, endemik bitki türleri, ormanları ve şelaleleriyle her mevsim ilgi çeken Küre Dağları, sonbahar renkleriyle göz kamaştırıyor. Küre ve İnebolu ilçeleri arasındaki ormanlık alanlar yeşilden sarı ve kahverengine dönen renkleriyle hayranlık uyandırıyor.

Haberler - Anadolu Ajansı 31.10.2021 - 12:36

Küre Dağları'nda sonbahar güzelliği - 1

ve arasında kalan ve her mevsim ilgi çeken Küre Dağları, sonbahar renkleriyle görenleri büyülüyor.

Küre Dağları'nda sonbahar güzelliği - 2

Ekoturizm açısından yüksek potansiyele sahip Küre Dağları, sonbahar mevsiminin bütün güzelliklerini ziyaretçilerine sunuyor.

Küre Dağları'nda sonbahar güzelliği - 3

Ormanın içinden kıvrılarak uzanan yollar ise bir nehir yatağını andırıyor.

Küre Dağları'nda sonbahar güzelliği - 4
Küre Dağları'nda sonbahar güzelliği - 5
Küre Dağları'nda sonbahar güzelliği - 6
Küre Dağları'nda sonbahar güzelliği - 7
Küre Dağları'nda sonbahar güzelliği - 8
Küre Dağları'nda sonbahar güzelliği - 9
Küre Dağları'nda sonbahar güzelliği - 10
Küre Dağları'nda sonbahar güzelliği - 11
Küre Dağları'nda sonbahar güzelliği - 12
Küre Dağları'nda sonbahar güzelliği - 13

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