Küre Dağları'nda sonbahar güzelliği

Kastamonu ve Bartın arasında zengin florası, endemik bitki türleri, ormanları ve şelaleleriyle her mevsim ilgi çeken Küre Dağları, sonbahar renkleriyle göz kamaştırıyor. Küre ve İnebolu ilçeleri arasındaki ormanlık alanlar yeşilden sarı ve kahverengine dönen renkleriyle hayranlık uyandırıyor.
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