Kuvvetli sağanak hayatı felç etti | 4 kişi yüzerek kurtuldu

Türkiye'nin birçok şehrinde şiddetli sağanak yağış etkili oluyor. Samsun'da gece saatlerinde başlayan sağanak yağış, sele yol açtı; caddeler göle döndü. Suyla dolan bir alt geçitte ise otomobilde mahsur kalan 4 kişi yüzerek kurtuldu. Giresun'da etkili sağanak nedeniyle su baskınları yaşanırken kent merkezinde cadde ve sokaklar suyla doldu. Araçlarıyla ilerlemeye çalışan sürücüler, zor anlar yaşadı. Sivas'ta 15 dakikalık dolu yağışı araçlara zarar verirken Denizli ve Nevşehir kuvvetli sağanaklar da hayatı olumsuz etkiledi.

Kuvvetli sağanak hayatı felç etti | 4 kişi yüzerek kurtuldu - 1

SAMSUN

Samsun'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Kuvvetli sağanak hayatı felç etti | 4 kişi yüzerek kurtuldu - 2

Kentte gece saatlerinde başlayan sabah saatlerinde ise şiddetini artıran sağanak nedeniyle rögarlar taştı, trafikte aksamalar yaşandı, bazı ev ve iş yerlerini su bastı, ağaçlar devrildi.

Kuvvetli sağanak hayatı felç etti | 4 kişi yüzerek kurtuldu - 3

Oluşan yoğun su birikintilerini tahliye etmek için ekipler yoğun çaba harcadı.

Kuvvetli sağanak hayatı felç etti | 4 kişi yüzerek kurtuldu - 4

Saathane Meydanı, Gazi Caddesi, Cumhuriyet Caddesi, Belediyeevleri, İstasyon ve Kale mahallerinde yoğun su birikintileri oluştu.

Kuvvetli sağanak hayatı felç etti | 4 kişi yüzerek kurtuldu - 5

Suyla dolan alt geçitte otomobilde mahsur kalan 4 kişi yüzerek kurtuldu.

Kuvvetli sağanak hayatı felç etti | 4 kişi yüzerek kurtuldu - 6

Belediye ekipleri, şiddetli yağış sonrası tıkanan rögarları açmak ve yağmur suyunu tahliye etmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Kuvvetli sağanak hayatı felç etti | 4 kişi yüzerek kurtuldu - 7

İlkadım ilçesinde, Büyükşehir Belediyesinin altyapı çalışmaları yaptığı Doktor Kamil Caddesi'nde yolda çökme meydana geldi.

Yaklaşık 40 santimetre çöken yolda park halindeki araçlar zarar gördü.

Kuvvetli sağanak hayatı felç etti | 4 kişi yüzerek kurtuldu - 8

GİRESUN

Giresun'da da sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Kuvvetli sağanak hayatı felç etti | 4 kişi yüzerek kurtuldu - 9

Şehir merkezinde etkili olan sağanak nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu'nun liman ve Keşap durağı mevkilerinde su birikintisi oluştu. Ordu ve Trabzon yönlerine bir süre ulaşıma kapanan yol, yapılan çalışmaların ardından kontrollü olarak ulaşıma açıldı.

Kuvvetli sağanak hayatı felç etti | 4 kişi yüzerek kurtuldu - 10

Arıza nedeniyle araçlarında mahsur kalanlara, polis ve çevredeki esnaf yardım etti.

Kuvvetli sağanak hayatı felç etti | 4 kişi yüzerek kurtuldu - 11

Sazbeyi mevkisinde binaların zemin katındaki bazı iş yerlerini su bastı. Sürücüler, cadde ve sokaklarda biriken su nedeniyle zor anlar yaşadı.

Kuvvetli sağanak hayatı felç etti | 4 kişi yüzerek kurtuldu - 12

"METREKAREYE 132 KİLOGRAM CİVARINDA YAĞIŞ DÜŞTÜ"

Giresun Belediyesi ekipleri, iş yerlerinin yanı sıra sokaklarda biriken suyu tahliye etmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Kuvvetli sağanak hayatı felç etti | 4 kişi yüzerek kurtuldu - 13

Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, kentte etkili olan sağanakta, metrekareye 132 kilogram civarında yağış düştüğünü söyledi.

Kuvvetli sağanak hayatı felç etti | 4 kişi yüzerek kurtuldu - 14

Yağışın bazı bölgelerde su baskınlarına yol açtığını bildiren Şenlikoğlu, "Tabii bölgemizin kaderi diyelim. Yağışın yüksek miktarda düşmesinden dolayı bölgemizde bazı noktalarda su baskınları oldu. Beklentimizin çok daha üzerinde bir sel afeti ama anında müdahale ettiğimiz için şu anda en asgari düzeyde inşallah sıkıntıyı atlatmaya çalışıyoruz." dedi.

Kuvvetli sağanak hayatı felç etti | 4 kişi yüzerek kurtuldu - 15

Esnafın dükkanlarındaki suyu tahliye etme çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Şenlikoğlu, kısa süre içerisinde olumsuzlukları ortadan kaldıracaklarını ifade etti.

Kuvvetli sağanak hayatı felç etti | 4 kişi yüzerek kurtuldu - 16

Keşap durağı mevkisinde tarım makineleri satılan iş yerinin sahibi Onur Yeşil ise yolda kalan araçları çevredeki esnaf arkadaşlarıyla kurtardıklarını belirterek, araçlarında mahsur kalan bazı kişileri de sırtlarında taşıyarak güvenli alanlara getirdiklerini aktardı.

Kuvvetli sağanak hayatı felç etti | 4 kişi yüzerek kurtuldu - 17

Şenlikoğlu, ana yollarda oluşan su birikintisini bir saat içerisinde tahliye ettiklerini kaydederek, Hacısiyam Mahallesi'nin Sazbeyi mevkisinde de su baskınlarına müdahale ettiklerini aktardı.

Kuvvetli sağanak hayatı felç etti | 4 kişi yüzerek kurtuldu - 18

Yağmurun bir anda bastırdığının altını çizen Yeşil, "10 dakika içerisinde her yer su altında kaldı, dükkanlara su geliyordu son anda kurtardık, çevredeki araçlara ise su girdi." diye konuştu.

Kuvvetli sağanak hayatı felç etti | 4 kişi yüzerek kurtuldu - 19

Osman Tüney de araçlarında mahsur kalan vatandaşları çıkararak iş yerlerinde misafir ettiklerini söyledi.

Kuvvetli sağanak hayatı felç etti | 4 kişi yüzerek kurtuldu - 20

Suyun bir anda yükseldiğini vurgulayan Tüney, ellerinden geldiği kadar vatandaşlara yardım etmeye çalıştıklarını kaydetti.

Kuvvetli sağanak hayatı felç etti | 4 kişi yüzerek kurtuldu - 21

SİVAS

Sivas'ın Altınyayla ilçesinde yağan dolu nedeniyle çok sayıda araç zarar gördü.

İlçede akşam saatlerinde dolu yağışı etkili oldu.

Kuvvetli sağanak hayatı felç etti | 4 kişi yüzerek kurtuldu - 22

Yumurta büyüklüğünde yağan dolu nedeniyle çok sayıda aracın camları kırıldı, kaportaları zarar gördü.

Kuvvetli sağanak hayatı felç etti | 4 kişi yüzerek kurtuldu - 23

Bazı evlerin çatılarında bulunan güneş enerji sistemlerinin de camları çatladı.

Yaklaşık 15 dakika süren dolu yağışının ardından ilçe beyaza büründü.

Kuvvetli sağanak hayatı felç etti | 4 kişi yüzerek kurtuldu - 24

NEVŞEHİR

Nevşehir'in merkez Göre Kasabası Oylu mevkisinde akşam saatlerinde başlayan sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Kısa sürede şiddetini artıran yağış sele neden oldu.

Kuvvetli sağanak hayatı felç etti | 4 kişi yüzerek kurtuldu - 25

Sel nedeniyle cadde ve sokaklar suyla dolarken, ekili alanlar da zarar gördü.

Kuvvetli sağanak hayatı felç etti | 4 kişi yüzerek kurtuldu - 26

Kent merkezinde de etkisini hissettiren sağanakla birlikte caddelerde su birikintileri oluştu.

Yaklaşık yarım saat süren yağmur sonrası belediye ekipleri hasar tespit çalışması başlattı.

Kuvvetli sağanak hayatı felç etti | 4 kişi yüzerek kurtuldu - 27

DENİZLİ

Kentte akşam saatlerinde aralıklarla başlayan yağış daha sonra etkisini artırdı.

Kuvvetli sağanak hayatı felç etti | 4 kişi yüzerek kurtuldu - 28

Su birikintileri oluşan bazı cadde, sokak ve yollarda uzun araç yoğunluğu yaşandı.

Kuvvetli sağanak hayatı felç etti | 4 kişi yüzerek kurtuldu - 29

Sağanak nedeniyle polis ekipleri kavşaklarda önlem aldı.

Kuvvetli sağanak hayatı felç etti | 4 kişi yüzerek kurtuldu - 30

Su dolan yollarda bazı araçlar mahsur kaldı.

Kuvvetli sağanak hayatı felç etti | 4 kişi yüzerek kurtuldu - 31

Öte yandan meydana gelen trafik kazalarında 6 kişi hafif şekilde yaralandı.​​​​​​​

Kuvvetli sağanak hayatı felç etti | 4 kişi yüzerek kurtuldu - 32
Kuvvetli sağanak hayatı felç etti | 4 kişi yüzerek kurtuldu - 33
Kuvvetli sağanak hayatı felç etti | 4 kişi yüzerek kurtuldu - 34
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