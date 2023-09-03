Kuvvetli sağanak hayatı felç etti | 4 kişi yüzerek kurtuldu

Yağışın bazı bölgelerde su baskınlarına yol açtığını bildiren Şenlikoğlu, "Tabii bölgemizin kaderi diyelim. Yağışın yüksek miktarda düşmesinden dolayı bölgemizde bazı noktalarda su baskınları oldu. Beklentimizin çok daha üzerinde bir sel afeti ama anında müdahale ettiğimiz için şu anda en asgari düzeyde inşallah sıkıntıyı atlatmaya çalışıyoruz." dedi.