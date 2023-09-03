Kuvvetli sağanak hayatı felç etti | 4 kişi yüzerek kurtuldu
Türkiye'nin birçok şehrinde şiddetli sağanak yağış etkili oluyor. Samsun'da gece saatlerinde başlayan sağanak yağış, sele yol açtı; caddeler göle döndü. Suyla dolan bir alt geçitte ise otomobilde mahsur kalan 4 kişi yüzerek kurtuldu. Giresun'da etkili sağanak nedeniyle su baskınları yaşanırken kent merkezinde cadde ve sokaklar suyla doldu. Araçlarıyla ilerlemeye çalışan sürücüler, zor anlar yaşadı. Sivas'ta 15 dakikalık dolu yağışı araçlara zarar verirken Denizli ve Nevşehir kuvvetli sağanaklar da hayatı olumsuz etkiledi.
SAMSUN
Samsun'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi.