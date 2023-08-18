Kuzey Marmara Otoyolu’nda kaza: 1 ağır yaralı

Kuzey Marmara Otoyolu’ndaki Cebeci Tüneli’nde trafik kazası meydana geldi. Tünel içerisinde direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil, önce duvara çarptı sonra duvara savruldu. Kazada, otomobilde sıkışan sürücü ağır yaralandı.

Kuzey Marmara Otoyolu’nda kaza: 1 ağır yaralı - 1

Kuzey Marmara Otoyolu’ndaki Cebeci Tüneli içerisinde trafik kazası meydana geldi.

Saat 08.40 sıralarında 41 AB 431 plakalı otomobil sürücüsü Abdülkadir Bayraktutar, henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybedince otomobil önce tünelin duvarına çarptı daha sonra tekrar yola savruldu.

TÜRKİYE HABERLERİ

Kuzey Marmara Otoyolu’nda kaza: 1 ağır yaralı - 2

Sürücü Abdülkadir Bayraktutar hurdaya dönen otomobilin içinde sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ekipleri sevk edildi.

Kaza nedeniyle tünelin 2 şeridi trafiğe kapatıldı.

Kuzey Marmara Otoyolu’nda kaza: 1 ağır yaralı - 3

Otomobil içinde sıkışarak ağır yaralanan Abdülkadir Bayraktutar itfaiye ekipleri tarafından otomobil içinden çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin olay yerinde kalp masajı yaptığı Abdülkadir Bayraktutar daha sonra ambulansla hastaneye götürüldü.

Kuzey Marmara Otoyolu’nda kaza: 1 ağır yaralı - 4

Yol bakım ekipleri de hurdaya dönen otomobilin çevreye dağılan parçalarını topladı.

Otomobilin çekiciyle kaldırılmasının ardından yol temizlenerek tamamen trafiğe açıldı.

DAHA FAZLA GÖSTER