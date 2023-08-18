Kuzey Marmara Otoyolu’nda kaza: 1 ağır yaralı
Kuzey Marmara Otoyolu’ndaki Cebeci Tüneli’nde trafik kazası meydana geldi. Tünel içerisinde direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil, önce duvara çarptı sonra duvara savruldu. Kazada, otomobilde sıkışan sürücü ağır yaralandı.
Kuzey Marmara Otoyolu’ndaki Cebeci Tüneli içerisinde trafik kazası meydana geldi.
Saat 08.40 sıralarında 41 AB 431 plakalı otomobil sürücüsü Abdülkadir Bayraktutar, henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybedince otomobil önce tünelin duvarına çarptı daha sonra tekrar yola savruldu.