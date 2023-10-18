KYK burs başvurusu ne zaman bitiyor? İşte 2023 KYK burs/kredi başvuruları için son tarih

Yüz binlerce öğrencinin beklediği 2023 KYK Burs ve kredi başvuruları devam ediyor. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, burs ve kredi başvurularının başladığını duyurmuştu. Burs ve kredi başvuruları e-Devlet üzerinden alınmaya devam ederken, henüz başvuru işlemini yapmayan adaylar da belirlenen son tarihi öğrenmek istiyor. Peki, KYK burs başvurusu ne zaman bitiyor? KYK başvuruları ne zaman son?

KYK burs başvurusu ne zaman bitiyor? İşte 2023 KYK burs/kredi başvuruları için son tarih - 1

İlk defa bir yükseköğretim programına girmeye hak kazanan öğrenciler ile halen bir yükseköğretim programına devam eden ara sınıf öğrencileri ve yurt dışında öğrenim gören Türk vatandaşları KYK burs ve kredi başvurusunda bulunabilecek. Burs başvuruları için ise artık son saatler. İşte, KYK burs/kredi başvurusu için son gün ve saat...

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KYK burs başvurusu ne zaman bitiyor? İşte 2023 KYK burs/kredi başvuruları için son tarih - 2

BURS VE KREDİ BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?

19 Ekim Perşembe saat 23.59'a kadar devam edecek olan burs ve kredi başvuruları e-Devlet üzerinden alınacak.

Burs/kredi başvuruları e-Devlet'te yer alan öğrenim bilgilerine göre alınacağı için öğrencilerin e-Devlet'teki okul/bölüm bilgilerini kontrol etmeleri, bilgilerinde hata olan öğrencilerin, üniversitenin öğrenci işleriyle görüşerek bilgilerinin düzeltilmesini istemeleri gerekiyor.

Başvuru sırasında öğrencilerin beyan ettiği ekonomik, sosyal ve başarı durumuna ilişkin bilgiler, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kamu kurumları aracılığıyla teyit edilecek.

KYK burs başvurusu ne zaman bitiyor? İşte 2023 KYK burs/kredi başvuruları için son tarih - 3

KİMLER BURS/KREDİ BAŞVURUSU YAPABİLİR?

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından başvurunun detayları da paylaşıldı.

İlk defa bir yükseköğretim programına girmeye hak kazanan öğrenciler ile halen bir yükseköğretim programına devam eden ara sınıf öğrencileri ve yurt dışında öğrenim gören Türk vatandaşları burs ve kredi başvurusunda bulunabilecek.

KYK burs başvurusu ne zaman bitiyor? İşte 2023 KYK burs/kredi başvuruları için son tarih - 4

BAŞVURU YAPARKEN DİKKAT!

Yapılan değerlendirme sonucunda mevzuata uygun olan öğrencilere burs ya da öğrenim kredisi tahsis edilecek. Başvuru sırasında yanlış beyanda bulunan öğrencilerin başvuruları geçersiz sayılacak.

Başvuruda özel durum beyan eden öğrencilerin belge göndermesi gerekmezken, başvuru ekranında özel durum, anne ve babası vefat edenler, tam teşekküllü devlet hastanesinden alınan sağlık kurulu raporuyla yüzde 40 ve üzerinde engelli olanlar, lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı sevgi evlerinde tamamlayanlar, Darüşşafaka Lisesi'nden mezun olanlar ve milli sporcular ve benzeri bilgileri beyan eden öğrencilerin bilgileri Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kontrol edilecek.

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