KYK burs başvurusu ne zaman bitiyor? İşte 2023 KYK burs/kredi başvuruları için son tarih
Yüz binlerce öğrencinin beklediği 2023 KYK Burs ve kredi başvuruları devam ediyor. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, burs ve kredi başvurularının başladığını duyurmuştu. Burs ve kredi başvuruları e-Devlet üzerinden alınmaya devam ederken, henüz başvuru işlemini yapmayan adaylar da belirlenen son tarihi öğrenmek istiyor. Peki, KYK burs başvurusu ne zaman bitiyor? KYK başvuruları ne zaman son?
İlk defa bir yükseköğretim programına girmeye hak kazanan öğrenciler ile halen bir yükseköğretim programına devam eden ara sınıf öğrencileri ve yurt dışında öğrenim gören Türk vatandaşları KYK burs ve kredi başvurusunda bulunabilecek. Burs başvuruları için ise artık son saatler. İşte, KYK burs/kredi başvurusu için son gün ve saat...