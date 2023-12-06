KYK BURS/KREDİ ÖDEMELERİ: KYK bursu ne zaman, ayın kaçında yatacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2024 yılı kredi ve burs rakamlarını lisans öğrencileri için 2 bin, yüksek lisans için 4 bin, doktora öğrencileri için 6 bin liraya çıkardıklarını açıklamıştı. Bu eğitim yılı ilk kez burs/kredi ödemesi alacak öğrencilerin yanı sıra ara sınıflardaki öğrenciler de ödeme takvimine odaklandı. İşte, 2023 Aralık KYK burs/kredi ödemesinde son durum...