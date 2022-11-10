KYK yurtlarında eş zamanlı deprem tatbikatı

"DEPREM ANININ YÖNETİMİ ÇOK KRİTİK"

Bakan Kasapoğlu da bugün önemli ve detaylı bir çalışmanın gerçekleştirildiğini söyledi.



Yurtlardaki 850 binden fazla öğrenci ve personelle ciddi bir eğitim sürecinin ardından tatbikatın yapıldığını ifade eden Kasapoğlu, bu çalışmalar dolayısıyla İçişleri Bakanı Soylu'ya teşekkür etti.



Kasapoğlu, deprem anının yönetiminin çok kritik olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:



"Bu tatbikatlardaki temel amacımız bu bilincin var olması, bu süreçlerin yönetimine yönelik bir hazırlığın ve tecrübenin söz konusu olması. Özellikle 2022 tatbikatlar yılı olarak ilan edildiği için en kapsamlı tatbikatı da Türkiye'nin yurtlarında gerçekleştirmek bugün mümkün oldu. Özellikle seferberlik anında yurtlarımızdaki öğrencilerimizin ikaz alarmıyla birlikte bir hazırlık süreçleri ve bu süreçlerin sonrasında yapılması gerekenlerin her biri çok ince bir şekilde eğitimle gerçekleşti. Özellikle gençlerimizin ve yurtlarımızdaki çalışma arkadaşlarımızın bu konudaki bilinci ve bu süreçlere hazırlığı, hakikaten o anı yönetme açısından kritik bir öneme haiz."