KYK yurtlarında eş zamanlı deprem tatbikatı

İçişleri Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı iş birliğinde 81 ildeki öğrenci yurtlarında, afet ve acil durumlarda yapılması gerekenlere yönelik "Deprem Anı Çök-Kapan-Tutun ve Tahliye Tatbikatı" düzenlendi.
Ülke genelindeki Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne bağlı öğrenci yurtlarında gerçekleştirilen tatbikat öncesi Cebeci Site Kız Öğrenci Yurdu'nda bilgilendirme toplantısı yapıldı.
Programa Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Yunus Sezer, Ankara Valisi Vasip Şahin ile bakan yardımcıları ve bakanlık yetkilileri katıldı.
Programda Adana, Erzurum, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri ve Van'da bulunan öğrenci yurtlarıyla video konferans bağlantısı kuruldu. Buralardaki valiler, illerinde tatbikata katılacak öğrenci sayılarına ilişkin bilgi verdi.
Daha sonra saat 21.00 itibarıyla başlatılan tatbikat kapsamında Soylu ve Kasapoğlu öğrencilerle beraber önce "çök-kapan-tutun" hareketi yaptı. Binadakilerin tahliyesinin ardından belirlenen alanlarda toplanıldı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, tatbikatın tamamlanmasının ardından yaptığı konuşmada, Van'da 2011'de meydana gelen depremlerde 649 kişinin hayatını kaybettiğini hatırlatarak, son 10 yılda dünya genelindeki afetlerde 4 kat artış olduğuna dikkati çekti.
Türkiye'de son yıllarda yaşanan deprem, sel ve yangınlara işaret eden Soylu, afetlerin her an meydana gelebildiğini, bu yüzden hazırlıklı olunması gerektiğini vurguladı.
Soylu, afet öncesinde, esnasında ve sonrasında yapılabilecekler konusunda tüm kurum ve kuruluşlar ile vatandaşların bilgilendirilmesi için birçok planın hayata geçirildiğini söyleyerek, Türkiye'nin dünyada bu konuda en önde gelen ülkelerden olduğunu kaydetti.
Bakan Soylu, "Sadece kendimiz için değil, etrafımızdaki coğrafya için de hazır olan, gerek kamu kuruluşları gerek sivil toplum örgütleriyle beraber hazır olan bir Türkiye fotoğrafı çiziyoruz." dedi.
Afet anında yapılması gerekenlerin çocukluktan itibaren öğrenildiği bir anlayışın benimsenmesinin önemine işaret eden Soylu, "Japonya gibi ülkeler her yıl, afet yaşadıkları en kritik günlerinde ülke tatbikatı yaparlar. Biz de ayın 12'sinde, yani Düzce depreminin yıl dönümünde saat 18.57'de bir deprem tatbikatı, ülke tatbikatı gerçekleştireceğiz." diye konuştu.
Soylu, 81 ilde 2 bin 97 öğrenci yurdundaki yaklaşık 850 bin kişiyle gerçekleştirilen tatbikata imkan sağlayan Gençlik ve Spor Bakanlığı ile tüm katılımcılara teşekkür ederek, "Gelecek nesillere bırakabileceğimiz, gelişmiş ve modern bir ülkenin en önemli miraslarından birisi de afetler karşısında nasıl davranacağımız, nasıl el birliğiyle hareket edeceğimizdir." dedi.
Bakan Kasapoğlu da bugün önemli ve detaylı bir çalışmanın gerçekleştirildiğini söyledi.
Yurtlardaki 850 binden fazla öğrenci ve personelle ciddi bir eğitim sürecinin ardından tatbikatın yapıldığını ifade eden Kasapoğlu, bu çalışmalar dolayısıyla İçişleri Bakanı Soylu'ya teşekkür etti.
Kasapoğlu, deprem anının yönetiminin çok kritik olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:
"Bu tatbikatlardaki temel amacımız bu bilincin var olması, bu süreçlerin yönetimine yönelik bir hazırlığın ve tecrübenin söz konusu olması. Özellikle 2022 tatbikatlar yılı olarak ilan edildiği için en kapsamlı tatbikatı da Türkiye'nin yurtlarında gerçekleştirmek bugün mümkün oldu. Özellikle seferberlik anında yurtlarımızdaki öğrencilerimizin ikaz alarmıyla birlikte bir hazırlık süreçleri ve bu süreçlerin sonrasında yapılması gerekenlerin her biri çok ince bir şekilde eğitimle gerçekleşti. Özellikle gençlerimizin ve yurtlarımızdaki çalışma arkadaşlarımızın bu konudaki bilinci ve bu süreçlere hazırlığı, hakikaten o anı yönetme açısından kritik bir öneme haiz."