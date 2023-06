LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB 2023 LGS sonuç tarihini paylaştı

SINAVIN DEĞERLENDİRMESİ NASIL OLACAK?

Merkezî Sınava katılacak olan öğrencilerin puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre tek puan

türünde hesaplanacaktır.

a. Sözel ve sayısal bölümlere ait alanların her bir alt testi için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.

b.Her bir öğrencinin her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak bulunur.



c. Her bir alt testin ortalaması, ilgili testin ham puanları toplamının öğrenci sayısına bölümü ile

elde edilir.



ç. Her bir alt testin standart sapması, ilgili alt testin ham puanları, ortalaması ve sınava giren

öğrenci sayısı kullanılarak hesaplanır.



d. Öğrencilerin her bir alt testine ait standart puanı (SP), o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm öğrencilerin ham puanlarının ortalamasını 50'ye, standart sapmasını 10'a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.



e. Her alt test için hesaplanan standart puanlar, Tablo-2’de verilen katsayılar ile çarpılarak her bir

alt testin ağırlıklı standart puanları bulunur.



f. Yabancı Dil ve/veya Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinden muaf olan öğrencilerin Yabancı

Dil ve/veya Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ağırlıklı standart puanı, bu öğrencilerin o testler

dışındaki diğer testlerin ağırlıklı standart puan toplamının, bu testlerden alınabilecek en yüksek

ağırlıklı standart puan toplamına bölümünün, o testlerden alınabilecek en yüksek ağırlıklı

standart puanla çarpılması ile elde edilir.