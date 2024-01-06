Maarif Vakfı okul öncesi çocuklar için 120 kitap tanıttı

Türkiye Maarif Vakfı kuruluşunun yedinci yılında, uzman akademisyenlerin katkılarıyla iki yıldır sürdürülen çalışmalar sonucunda geliştirdiği Uluslararası Maarif Okul Öncesi Programı ve kitapları tamamladı. Program kapsamında 120 kitap tanıtıldı.

Maarif Vakfı okul öncesi çocuklar için 120 kitap tanıttı - 1

Türkiye Maarif Vakfı, hazırladığı ve sekiz ülkede kabul alıp uygulanmaya başlayan Uluslararası Maarif Okul Öncesi Programını tanıttı.

Çocukların yaratılıştan sahip oldukları özelliklerden ilham alınarak hazırlanan program çocukları merak eden, sorgulayan, özgüvenli, sorumluluk sahibi ve kültürlerarası duyarlılığa sahip insanlar olarak yetiştirmeyi hedefliyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Maarif Vakfı okul öncesi çocuklar için 120 kitap tanıttı - 2

SEKİZ ÜLKE PROGRAMI UYGULUYOR

Maarif Okul Öncesi Programı,  altı kıtada faaliyet gösteren Uluslararası Maarif Okullarında nitelikli standartları, kültürlerarası uyumu destekleyen içerikleri ve uygulamada kolaylık sağlayan esnek yapısı ile başarıyla uygulanıyor.

Program 2023 itibariyle Romanya, Kuzey Makedonya, Mali, Cibuti, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Moritanya, Togo, Kongo’da ülke eğitim bakanlıkları tarafından kabul alarak uygulamaya geçmiş bulunuyor.

Maarif Vakfı okul öncesi çocuklar için 120 kitap tanıttı - 3

EĞİTİMDE YENİ SOLUK

Türkiye Maarif Vakfı aktif olarak 52 ülkede 470 eğitim kurumu ve 52 bin öğrencisiyle ülkemizin eğitimde dünyaya açılan penceresi olmaya devam ediyor.

BM’nin okul yaşına gelmiş her çocuğa nitelikli eğitim hedefi ve ülkelerin yetişmiş insan ihtiyacı doğrultusunda TMV, insanlığın ortak birikimini esas alarak eğitim programlarını hazırladı.

Maarif Vakfı okul öncesi çocuklar için 120 kitap tanıttı - 4

Programın ilk basamağı olan ve sekiz ülkede kabul alan okul öncesi programı, ortaöğretim ders kitapları, her düzeyde Türkçe öğretim kitapları, Türk Kültür ve Medeniyeti Dersi ve Türk Maarif Ansiklopedisi gibi çalışmalarla ülkemizin eğitim ve kültürdeki geleceğine katkı yapıyor.

Maarif Vakfı okul öncesi çocuklar için 120 kitap tanıttı - 5

Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün'ün ev sahipliğindeki tanıtıma, üniversite rektörleri, akademisyenler ve eğitimciler katıldı.

TMV Başkanı Akgün, vakfı "Türkiye'nin eğitimde yurtdışına açılan kapısı" olarak tanımladı.

Akgün, 52 ülkede 50 bini aşkın öğrenciye eğitim verdiklerini belirtirken hazırladıkları programın 8 ülkede eğitim bakanlıklarının resmi onayı ile uygulandığını, diğer ülkelere de sürecin devam ettiğini aktardı.

Maarif Vakfı okul öncesi çocuklar için 120 kitap tanıttı - 6

120 KİTAP TANITILDI

Türkiye Maarif Vakfı Okul Öncesi Koordinatörlüğü bünyesinde uzman akademisyenlerin katkılarıyla 2 yıllık çalışma sonunda hazırlanan program kapsamında 4 dilde hazırlanan 120 ders kitabı, eğitim materyalleri ve sınıf tasarımları katılımcılara tanıtıldı.

Maarif Vakfı okul öncesi çocuklar için 120 kitap tanıttı - 7
Maarif Vakfı okul öncesi çocuklar için 120 kitap tanıttı - 8
DAHA FAZLA GÖSTER