Maarif Vakfı okul öncesi çocuklar için 120 kitap tanıttı

Programın ilk basamağı olan ve sekiz ülkede kabul alan okul öncesi programı, ortaöğretim ders kitapları, her düzeyde Türkçe öğretim kitapları, Türk Kültür ve Medeniyeti Dersi ve Türk Maarif Ansiklopedisi gibi çalışmalarla ülkemizin eğitim ve kültürdeki geleceğine katkı yapıyor.