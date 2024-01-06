Maarif Vakfı okul öncesi çocuklar için 120 kitap tanıttı
Türkiye Maarif Vakfı kuruluşunun yedinci yılında, uzman akademisyenlerin katkılarıyla iki yıldır sürdürülen çalışmalar sonucunda geliştirdiği Uluslararası Maarif Okul Öncesi Programı ve kitapları tamamladı. Program kapsamında 120 kitap tanıtıldı.
Türkiye Maarif Vakfı, hazırladığı ve sekiz ülkede kabul alıp uygulanmaya başlayan Uluslararası Maarif Okul Öncesi Programını tanıttı.
Çocukların yaratılıştan sahip oldukları özelliklerden ilham alınarak hazırlanan program çocukları merak eden, sorgulayan, özgüvenli, sorumluluk sahibi ve kültürlerarası duyarlılığa sahip insanlar olarak yetiştirmeyi hedefliyor.