Madenden facia öncesi son fotoğraflar: Çatlaklara rağmen çalışma sürmüş

İŞ MAKİNESİ TOPRAĞA SAPLANDI

13 Şubat günü yaşanan toprak kaymasından birkaç saat önce çekilen fotoğraflarda, siyanürden arındırılmış liç adı verilen toprağın istiflendiği alanda derin çatlaklar oluştuğu görüldü. Faciaya ilişkin bilgilere göre, işçiler sabah 9'da çatlakları rapor etti. Öğleden sonra bir ekip bu rağmen bölgeye gönderildi.

Fotoğraflardan birinde ise bölgedeki bir iş makinesinin de bu çatlaklara saplanıp, toprağa battığı ve yan yattığı görülüyor.

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