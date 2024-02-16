Madenden facia öncesi son fotoğraflar: Çatlaklara rağmen çalışma sürmüş
Erzincan’daki Çöpler Altın Madeni’nde 13 Şubat günü meydana gelen faciadan birkaç saat önce çekilen fotoğraflar ortaya çıktı. Maden sahasındaki işçiler tarafından çekilen fotoğraflar, facianın “geliyorum” dediğini kanıtlar nitelikte… Fotoğraflarda maden sahasında çatlaklar oluştuğu, bir iş makinesinin kuma batarak yan yattığı görülüyor. Maden sahasında çatlaklar üzerine, sabah saat 9'da vardiya durdurulmuş ancak öğleden sonra bir ekip yerinde kontrole gönderilmiş. Bu ekip toprak altında kaldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da maden sahasındaki çatlakları doğrulamış, alanın boşaltıldığını ancak kontrol için gönderilen işçilerin toprak altında kaldığını söylemişti.
Erzincan’ın İliç ilçesindeki Çöpler Altın Madeni’nde toprak altında kalan 9 işçiyi arama çalışmaları sürüyor.
Bölgede zamanla yarış sürerken, facianın yaşandığı madene ilişkin ortaya çıkan fotoğraflar, facianın “geliyorum” dediğini gösterdi.
Erzincan maden faciası: Çatlak erken farkedildi, işçiler tahliye edildi, kontrole giden ekip toprak altında kaldı