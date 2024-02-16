Madenden facia öncesi son fotoğraflar: Çatlaklara rağmen çalışma sürmüş

Erzincan’daki Çöpler Altın Madeni’nde 13 Şubat günü meydana gelen faciadan birkaç saat önce çekilen fotoğraflar ortaya çıktı. Maden sahasındaki işçiler tarafından çekilen fotoğraflar, facianın “geliyorum” dediğini kanıtlar nitelikte… Fotoğraflarda maden sahasında çatlaklar oluştuğu, bir iş makinesinin kuma batarak yan yattığı görülüyor. Maden sahasında çatlaklar üzerine, sabah saat 9'da vardiya durdurulmuş ancak öğleden sonra bir ekip yerinde kontrole gönderilmiş. Bu ekip toprak altında kaldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da maden sahasındaki çatlakları doğrulamış, alanın boşaltıldığını ancak kontrol için gönderilen işçilerin toprak altında kaldığını söylemişti.

Madenden facia öncesi son fotoğraflar: Çatlaklara rağmen çalışma sürmüş - 1

Erzincan’ın İliç ilçesindeki Çöpler Altın Madeni’nde toprak altında kalan 9 işçiyi arama çalışmaları sürüyor.

Bölgede zamanla yarış sürerken, facianın yaşandığı madene ilişkin ortaya çıkan fotoğraflar, facianın “geliyorum” dediğini gösterdi.

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Madenden facia öncesi son fotoğraflar: Çatlaklara rağmen çalışma sürmüş - 2

İŞ MAKİNESİ TOPRAĞA SAPLANDI

13 Şubat günü yaşanan toprak kaymasından birkaç saat önce çekilen fotoğraflarda, siyanürden arındırılmış liç adı verilen toprağın istiflendiği alanda derin çatlaklar oluştuğu görüldü. Faciaya ilişkin bilgilere göre, işçiler sabah 9'da çatlakları rapor etti. Öğleden sonra bir ekip bu rağmen bölgeye gönderildi. 

Fotoğraflardan birinde ise bölgedeki bir iş makinesinin de bu çatlaklara saplanıp, toprağa battığı ve yan yattığı görülüyor.

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Madenden facia öncesi son fotoğraflar: Çatlaklara rağmen çalışma sürmüş - 3

ÇATLAKLAR BAKAN BAYRAKTAR'A SORULDU

Fotoğraflar, en az 10 metrelik toprak teraslarda uçma ve kaymaların mevcut olduğunu gösteriyor. Bu kaymaların bazıları, alanda çalışan kamyonlaın yollarına doğru. Altını çıkarmak için toz haline getirilen siyanürden geçirilen toprak, yumuşak halde teraslandılmış.  Gevşek haldeki bu dev yığının çatladığı ve aktığı görülüyor. 

Madenden facia öncesi son fotoğraflar: Çatlaklara rağmen çalışma sürmüş - 4

İDDİALARI DOĞRULADI

Maden ocağındaki çatlaklar Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’a da soruldu. İddiaları doğrulayan Bayraktar, maden sahasında oluşan çatlaklar nedeniyle işçilerin bölgeden çıkarıldığını ancak kontrol amaçlı alana giren 9 işçinin bu sırada heyelan yaşanması nedeniyle toprak altında kaldığını söyledi.

Madenden facia öncesi son fotoğraflar: Çatlaklara rağmen çalışma sürmüş - 5
Madenden facia öncesi son fotoğraflar: Çatlaklara rağmen çalışma sürmüş - 6
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