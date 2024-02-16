Erzincan maden faciası: Çatlak erken farkedildi, işçiler tahliye edildi, kontrole giden ekip toprak altında kaldı

Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar, Erzincan’ın İliç ilçesindeki maden faciasında mahsur kalan işçileri kurtarmak için yürütülen çalışmalardeki son durumu anlattı.



Çalışmalarda bugün yeni bir evreye geçileceğini söyleyen Bakan Bayraktar, toprağın nereye taşınacağına karar vereceklerini söyledi.

KONTROLE GİDEN İŞÇİLER TOPRAK ALTINDA KALDI

Bakan Bayraktar’a maden sahasında, heyelan öncesi çatlaklar tespit edildiğine yönelik iddialar da soruldu. Bakan Bayraktar, iddiayı doğruladı.



İşçilerin toprak kaymasından önce maden sahasından tahliye edildiğini söyleyen Bakan Bayraktar, “9 arkadaşımızın tekrar kontrol amaçlı olay yerine döndüler ve o esnada bu hadiseye yakalandılar.” dedi.

İŞÇİLERDEN 6'SI BİR NOKTADA 3'Ü FARKLI BİR NOKTADA



Mahsur kalan işçilerden 6'sının bir noktada, 3'ünün de bir başka noktada olduğunu söyleyen Bakan Bayraktar, "İnşallah bir netice alırız. Buradaki ailelerin, işçi kardeşlerimizin yakınlarının beklentileri var. Biz de bunlara cevap verebilmek için çalışıyoruz." dedi.