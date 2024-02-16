Erzincan maden faciası: Çatlak erken farkedildi, işçiler tahliye edildi, kontrole giden ekip toprak altında kaldı

Erzincan’ın İliç ilçesindeki altın madeninde yaşanan faciayla ilgili önemli bir gerçek ortaya çıktı. Madendeki yığma toprak sahasında çatlakların sabah erken farkedildiği, bir bölüm işçinin tahliye edildiği belirtiliyordu. Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar, bilgiyi doğruladı ve çatlakları kontrol için giden ekibin toprak altında kaldığını söyledi.  Toprak kaymasından önce maden sahasından tahliye edildiğini söyleyen Bakan Bayraktar, “9 arkadaşımız tekrar kontrol amaçlı olay yerine döndüler ve o esnada bu hadiseye yakalandılar.” dedi. Bayraktar, faciaya ilişkin gözaltına alınan 8 kişinin adliyeye sevk edildiği de açıkladı.

Erzincan maden faciası: Çatlak erken farkedildi, işçiler tahliye edildi, kontrole giden ekip toprak altında kaldı

Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar, ’ın İliç ilçesindeki maden faciasında mahsur kalan işçileri kurtarmak için yürütülen çalışmalardeki son durumu anlattı.

Çalışmalarda bugün yeni bir evreye geçileceğini söyleyen Bakan Bayraktar, toprağın nereye taşınacağına karar vereceklerini söyledi.

KONTROLE GİDEN İŞÇİLER TOPRAK ALTINDA KALDI

Bakan Bayraktar’a maden sahasında, heyelan öncesi çatlaklar tespit edildiğine yönelik iddialar da soruldu. Bakan Bayraktar, iddiayı doğruladı.

İşçilerin toprak kaymasından önce maden sahasından tahliye edildiğini söyleyen Bakan Bayraktar, “9 arkadaşımızın tekrar kontrol amaçlı olay yerine döndüler ve o esnada bu hadiseye yakalandılar.” dedi.

İŞÇİLERDEN 6'SI BİR NOKTADA 3'Ü FARKLI BİR NOKTADA

Mahsur kalan işçilerden 6'sının bir noktada, 3'ünün de bir başka noktada olduğunu söyleyen Bakan Bayraktar, "İnşallah bir netice alırız. Buradaki ailelerin, işçi kardeşlerimizin yakınlarının beklentileri var. Biz de bunlara cevap verebilmek için çalışıyoruz." dedi.

Erzincan altın madeni faciası hakkında ne biliyoruz?

Erzincan altın madeni faciası hakkında ne biliyoruz?

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SİYANÜR TESTLERİ SÜRÜYOR

Bölgede siyanür tehlikesi nedeniyle sürekli olarak ölçümler yapıldığını söyleyen Bakan Bayraktar, şu ana kadar kirlilik tespit edilmediğini söyledi, “Halk sağlığını veya orada çalışan personeli tehdit edecek herhangi bir şey söz konusu değildir.” dedi.

8 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Toprak kaymasına ilişkin adli ve idari soruşturmanın sürdüğünü söyleyen Bakan Bayraktar, gözaltına alınan 8 şüphelinin bugün adliyeye sevk edildiğini bildirdi.

Erzincan maden faciası: Çatlak erken farkedildi, işçiler tahliye edildi, kontrole giden ekip toprak altında kaldı - 1

BAZI NOKTALARDA METAL YOĞUNLUĞU TESPİT EDİLDİ

Ekiplerin sahadaki çalışmaları ise aralıksız sürüyor.

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü uzmanları yerin yaklaşık 30 metre altını görüntüleyebilen metale duyarlı dronlar kullanarak, işçilerin içerisinde bulunduğu düşünülen konteyner ve araçların yerini tespit etmeye çalışıyor.

Teknolojik cihazlarla yapılan aramalarda bazı noktalarda metal yoğunluğu tespit edildi. Ekiplerin bu bölgelerde çalışmalarını yoğunlaştırdığı öğrenildi.

AFAD ekiplerinin belirlenen bazı alanlarda çubuklarla arama yaptığı bölgede, yüzeysel sondalama çalışması da gerçekleştiriliyor.

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