Mangal ateşi terası yaktı

Apartmanın terasında mangal yapanların söndürmediği ateş, önce patlamalara ardından yangına neden oldu. Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürülürken, dumandan etkilenen 2 kişiye sağlık ekipleri müdahale etti.
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DHA 11.08.2020 - 00:55
Diyarbakır'da, bir binanın teras katında mangal ateşinin söndürülmemesi sonucu yangın çıktı.
Bağlar ilçesinin Bağlacılar Mahallesi'ndeki 7 katlı bir apartmanın terasında mangal yapanların söndürmediği ateş, önce patlamalara ardından yangına neden oldu.
Kısa sürede büyüyen alevler, tüm terası sardı.
Kentin birçok yerinden görülen yangına ihbar üzerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler yangına müdahale ederken, binadakiler tahliye edildi.
Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürülürken, dumandan etkilenen 2 kişiye ise sağlık ekiplerince olay yerinde müdahale edildi. Soğutma çalışmaları sürdürülen yangınla ilgili soruşturma devam ediyor.
Korku ve paniğe neden olan yangın öncesi meydana gelen patlama anları, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Cep telefonlarına yansıyan görüntülerde, patlamaların etkisi görülüyor.
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