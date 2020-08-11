Mangal ateşi terası yaktı

Bağlar ilçesinin Bağlacılar Mahallesi'ndeki 7 katlı bir apartmanın terasında mangal yapanların söndürmediği ateş, önce patlamalara ardından yangına neden oldu.

Kentin birçok yerinden görülen yangına ihbar üzerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürülürken, dumandan etkilenen 2 kişiye ise sağlık ekiplerince olay yerinde müdahale edildi. Soğutma çalışmaları sürdürülen yangınla ilgili soruşturma devam ediyor.

Korku ve paniğe neden olan yangın öncesi meydana gelen patlama anları, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Cep telefonlarına yansıyan görüntülerde, patlamaların etkisi görülüyor.



