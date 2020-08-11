Mangal ateşi terası yaktı

Apartmanın terasında mangal yapanların söndürmediği ateş, önce patlamalara ardından yangına neden oldu. Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürülürken, dumandan etkilenen 2 kişiye sağlık ekipleri müdahale etti.

DHA 11.08.2020 - 00:55

Mangal ateşi terası yaktı - 1
Diyarbakır'da, bir binanın teras katında mangal ateşinin söndürülmemesi sonucu yangın çıktı.
Mangal ateşi terası yaktı - 2

 Bağlar ilçesinin Bağlacılar Mahallesi'ndeki 7 katlı bir apartmanın terasında mangal yapanların söndürmediği ateş, önce patlamalara ardından yangına neden oldu. 

Kısa sürede büyüyen alevler, tüm terası sardı. 

Mangal ateşi terası yaktı - 3
Kentin birçok yerinden görülen yangına ihbar üzerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Mangal ateşi terası yaktı - 4
Ekipler yangına müdahale ederken, binadakiler tahliye edildi.
Mangal ateşi terası yaktı - 5
Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürülürken, dumandan etkilenen 2 kişiye ise sağlık ekiplerince olay yerinde müdahale edildi. Soğutma çalışmaları sürdürülen yangınla ilgili soruşturma devam ediyor.
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Korku ve paniğe neden olan yangın öncesi meydana gelen patlama anları, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Cep telefonlarına yansıyan görüntülerde, patlamaların etkisi görülüyor. 

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