Marmara Denizi'nde kargo gemisi battı: 6 mürettebat aranıyor (Batık geminin yeri tespit edildi)

Marmara Denizi'nde, İmralı Adası'nın güneybatısında su alan kargo gemisi battı. Gemide bulunan 6 mürettebat için kurtarma çalışması başlatıldı. Helikopterler hava muhalefetinden dolayı kalkış yapamazken, şu ana kadar yapılan aramalarda içi boş bir can salı bulundu. 69 metre boyundaki kargo gemisinin limandan hareketi öncesinde son görüntülerine ulaşılırken batan gemiye ait olduğu değerlendirilen su altı tarama görüntüsü tespit edildi.

Marmara Denizi'nde kargo gemisi battı: 6 mürettebat aranıyor (Batık geminin yeri tespit edildi) - 1

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, adanın güneybatısında su alan "Batuhan A" isimli 69 metre boyundaki genel kargo gemisi için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait KEGM-6 ve KIYEM-4 hızlı tahlisiye botlarının hızla olay yerine yönlendirildiği kaydedildi.

Marmara Denizi'nde kargo gemisi battı | Bursa Valisi son durumu NTV'de anlattı

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Marmara Denizi'nde kargo gemisi battı: 6 mürettebat aranıyor (Batık geminin yeri tespit edildi) - 2

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Geminin çağrılara cevap vermemesi nedeniyle tehlike safhası ilan edildi. Bölgede gemiye dair bir bulguya henüz rastlanmamıştır. Arama kurtarma faaliyetleri devam ediyor." dedi.

Marmara Denizi'nde kargo gemisi battı: 6 mürettebat aranıyor (Batık geminin yeri tespit edildi) - 3

Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, olayın ardından bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı iki ekibin yanı sıra Balıkesir'in Bandırma ilçesinden bir ekibin gönderildiğini söyledi.

NTV canlı yayınına bağlanan Vali Demirtaş, “Dalgalar 3 metreyi buluyor. Arama çalışmalarımızda en kısa zamanda olumlu haberler alırız diye düşünüyorum. Gemideki 6 personel de Türk vatandaşı. Marmara Adası’ndan Gemlik’e gelmek üzere yola çıkıyor.” dedi.

Marmara Denizi'nde kargo gemisi battı: 6 mürettebat aranıyor (Batık geminin yeri tespit edildi) - 4

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI’NDAN AÇIKLAMA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Marmara Denizinde İmralı Adasının güney batısında 69 m. boyundaki 6 mürettebatın bulunduğu Batuhan A isimli kuruyük gemisinden 06.32'de acil durum sinyali alındığı belirtildi.

Açıklamada, "Bölgeye derhal Sahil Güvenlik Komutanlığı ve KEGM deniz ve hava unsurları yönlendirilmiştir. Bölgedeki gemilere Türk Radyo aracılığı ile çağrılar yapılmaktadır.

Saat 07.12 itibarı Batuhan A isimli gemiden alınan AIS sinyalide kesilmiştir.

Batuhan A isimli geminin çağrılara cevap verememesi nedeniyle, Arama Kurtarma Yönetmeliğinin (c) bendine göre "Tehlike safhası" ilan edilmiştir.

Batuhan A isimli gemi son durum: Bölgeye intikal eden TCSG 25, TCSG 85, TCSG 313 botları aramalara devam etmektedir. Helikopter hava muhalefetinden dolayı kalkış yapamamıştır. Şu ana kadar yapılan aramalarda içi boş bir can salı bulunmuştur.

Söz konusu gemi, dün akşam saat 20:00 sularında Marmara Adasından Gemlik’e yüklü olarak seyre kalkmıştır." denildi.

Marmara Denizi'nde kargo gemisi battı: 6 mürettebat aranıyor (Batık geminin yeri tespit edildi) - 5

İÇİŞLERİ BAKANI'NDAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Bakan Yerlikaya,, "Arama kurtarma çalışmalarına destek olmak üzere 1 Sahil Güvenlik Korveti ve 1 Sahil Güvenlik Uçağı da bölgeye intikal etmek üzere görevlendirilmiştir." dedi.

Yerlikaya, ayrıca olumsuz hava şartları sebebiyle bölgeye intikal edemeyen 1 Sahil Güvenlik Helikopterinin de hazır beklediğini belirtti..

Marmara Denizi'nde kargo gemisi battı: 6 mürettebat aranıyor (Batık geminin yeri tespit edildi) - 6

BURSA VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Bursa Valiliği'nden yapılan 6 kurtarma botu, 1 Sahil Güvenlik korveti, 1 helikopter, 1 keşif karakol uçağı ile aramaların sürdüğü belirtilen açıklamada, ilerleyen saatlerde, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait 1 kurtarma gemisi, 1 mayın gemisi ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne ait Nene Hatun römorkörünün de çalışmalara katılacağı kaydedilerek, şu ifadelere yer verildi:

"15 Şubat 2024 Perşembe günü saat 06.32'de Sahil Güvenlik Marmara Boğazlar Bölge Komutanlığı Harekat Merkezi tarafından içerisinde 6 personel bulunan BATUHAN A isimli ticari geminin Marmara Adası Badalan Limanı'ndan 1250 ton mermer tozu yükü ile 14 Şubat Çarşamba günü saat 20.30'da çıkış yaparak Gemlik Limanı'na intikali esnasında Karacabey kuzeyi 4 mil açığında (40 28.47K-028 16.40D) 06.20'de battığı ihbarı alınmıştır. İhbarın alınmasına müteakip arama kurtarma çalışmalarına başlanmış olup, halihazırda 12.00 itibarıyla AFAD, Sahil Güvenlik, Deniz Polisi, Jandarma, UMKE, ANDA, AKUT ve NAK ekiplerinden oluşan toplam 6 kurtarma botu, 28 araç ve 1 adet Sahil Güvenlik korvetinden oluşan 275 personelle kurtarma çalışmalarına devam edilmektedir. Arama kurtarma faaliyetine katılan halihazırda 1 Sahil Güvenlik Arama Kurtarma Korveti, 3 adet Sahil Güvenlik botu, 1 adet Sahil Güvenlik helikopteri, 1 adet Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Keşif Karakol Uçağı, 2 adet Kıyı Emniyet botu arama kurtarma faaliyetlerine devam etmektedir.

İlerleyen saatlerde 1 adet Deniz Kuvvetleri Komutanlığı arama kurtarma gemisi ve 1 adet mayın gemisi, ROV (Sualtı Robotu) cihazı bulunan Deniz Polisi ekibi ve 1 adet Kıyı Emniyet unsuru olan Nene Hatun römorkörü arama kurtarma faaliyetlerine katılacaktır.”

Marmara Denizi'nde kargo gemisi battı: 6 mürettebat aranıyor (Batık geminin yeri tespit edildi) - 7

GEMİNİN YERİ TESPİT EDİLDİ

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalarda, 51 metre derinlikte geminin bulunduğu bölge belirlendi.

Arama kurtarma ekipleri, su altı tarama cihazlarıyla batığın görüntüsünün alındığı bölgede çalışmalarını yoğunlaştırdı.

VİDEO: Marmara'da batan geminin sonar cihazı görüntüsü

Marmara Denizi'nde kargo gemisi battı: 6 mürettebat aranıyor (Batık geminin yeri tespit edildi) - 8

SONAR CİHAZI GÖRÜNTÜSÜ

Batuhan A kuru yük gemisini arama faaliyetlerinde enkaz görüntüsüne ulaşıldı. 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, "Deniz Kuvvetlerine bağlı sonar kabiliyetli gemi tarafından 51 metrede geminin enkaz görüntüsüne ulaşılmıştır. Söz konusu enkaz görüntüsünün gemiye ait olup olmadığının teyidi için dalış planlaması yapılacaktır." denildi.

Marmara Denizi'nde kargo gemisi battı: 6 mürettebat aranıyor (Batık geminin yeri tespit edildi) - 9

AYNI GEMİ DAHA ÖNCE KARAYA OTURMUŞ

"Batuhan A" gemisinin 2 Nisan 2021'de yük boşaltmak için Çanakkale'nin Biga ilçesinde Karabiga belde Belediyesine ait limana yaklaştığı sırada karaya oturmuştu.

Marmara Denizi'nde kargo gemisi battı: 6 mürettebat aranıyor (Batık geminin yeri tespit edildi) - 10

Gemi, kaptanın çağrısı üzerine bölgeye giden Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait "Türkeli" isimli römorkör tarafından çekilerek, 2 gün sonra bulunduğu bölgeden kurtarılmıştı.

Marmara Denizi'nde kargo gemisi battı: 6 mürettebat aranıyor (Batık geminin yeri tespit edildi) - 11

MERMER YÜKLÜYMÜŞ

Batan kuru yük gemisinin mermer yüklü olduğu bildirildi.

Marmara Denizi'nde kargo gemisi battı: 6 mürettebat aranıyor (Batık geminin yeri tespit edildi) - 12

GEMİNİN SON GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

69 metre boyundaki kargo gemisinin limandan hareketi öncesinde son görüntülerine ulaşıldı.

"BATUHAN A" adlı 1250 ton mermer yüklü gemi, Balıkesir'e bağlı Marmara Adası'ndaki Badalan Limanından ayrılmadan önce güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Marmara Denizi'nde kargo gemisi battı: 6 mürettebat aranıyor (Batık geminin yeri tespit edildi) - 13

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI

Mürettebatlarından yağcı olarak görev yapan Doğuşcan Y.'nin sosyal medya üzerinden paylaşılan görüntüsü ortaya çıktı.

Doğuşcan Y.'nin bilinen son görüntüsünde Batuhan A gemisinde çalışmasına yardımcı olan acente şirketine teşekkür ettiği görüldü.

Marmara Denizi'nde kargo gemisi battı: 6 mürettebat aranıyor (Batık geminin yeri tespit edildi) - 14

"ULAŞAMIYORUZ"

Geminin sahibi Murat Altıntaş'ın kardeşi Muhsin Altıntaş, geminin neden battığıyla ilgili bilgisinin bulunmadığını, hava şartlarından olabileceğini söyledi.

Altıntaş, ağabeyinin de gemide olduğunu belirterek, "Şu anda kimseye ulaşamıyoruz. Ağabeyimle beraber gemide 6 personel vardı." dedi.

Marmara Denizi'nde kargo gemisi battı: 6 mürettebat aranıyor (Batık geminin yeri tespit edildi) - 15

geminin, Balıkesir'e bağlı Marmara Adası'ndan dün akşam hareket ettiğini anlatan Altıntaş, "Olay sabah 05.30-06.00 sularında olmuş. Gemiyle irtibat kesilmiş. Batarken Türk Radyoya (acil yardım çağrısı için) bilgi vermişler." ifadesini kullandı.

Marmara Denizi'nde kargo gemisi battı: 6 mürettebat aranıyor (Batık geminin yeri tespit edildi) - 16

Denizde arama çalışmasının devam ettiğini, havadan da aramaların başlatılmasını beklediklerini dile getiren Altıntaş, şunları kaydetti:

"Ağabeyimle en son dün gece görüştüm. Sabah saatlerinde aramış ama telefonu duymamışım, aradığımda da ulaşamadım. Sonrasında olaydan haberimiz oldu. Gemi, Marmara Adası'ndan aldığı yükü, Gemlik'teki Roda Limanı'na götürüyordu."

Marmara Denizi'nde kargo gemisi battı: 6 mürettebat aranıyor (Batık geminin yeri tespit edildi) - 17
Marmara Denizi'nde kargo gemisi battı: 6 mürettebat aranıyor (Batık geminin yeri tespit edildi) - 18
Marmara Denizi'nde kargo gemisi battı: 6 mürettebat aranıyor (Batık geminin yeri tespit edildi) - 19
Marmara Denizi'nde kargo gemisi battı: 6 mürettebat aranıyor (Batık geminin yeri tespit edildi) - 20
Marmara Denizi'nde kargo gemisi battı: 6 mürettebat aranıyor (Batık geminin yeri tespit edildi) - 21
Marmara Denizi'nde kargo gemisi battı: 6 mürettebat aranıyor (Batık geminin yeri tespit edildi) - 22
Marmara Denizi'nde kargo gemisi battı: 6 mürettebat aranıyor (Batık geminin yeri tespit edildi) - 23
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