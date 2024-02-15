Marmara Denizi'nde kargo gemisi battı: 6 mürettebat aranıyor (Batık geminin yeri tespit edildi)
Marmara Denizi'nde, İmralı Adası'nın güneybatısında su alan kargo gemisi battı. Gemide bulunan 6 mürettebat için kurtarma çalışması başlatıldı. Helikopterler hava muhalefetinden dolayı kalkış yapamazken, şu ana kadar yapılan aramalarda içi boş bir can salı bulundu. 69 metre boyundaki kargo gemisinin limandan hareketi öncesinde son görüntülerine ulaşılırken batan gemiye ait olduğu değerlendirilen su altı tarama görüntüsü tespit edildi.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, adanın güneybatısında su alan "Batuhan A" isimli 69 metre boyundaki genel kargo gemisi için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait KEGM-6 ve KIYEM-4 hızlı tahlisiye botlarının hızla olay yerine yönlendirildiği kaydedildi.
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