Marmara Denizi'nde kargo gemisi battı: 6 mürettebat için kurtarma çalışması başladı
Marmara Denizi'nde, İmralı Adası'nın güneybatısında su alan kargo gemisi battı. Gemide bulunan 6 mürettebat için kurtarma çalışması başlatıldı. Helikopterler hava muhalefetinden dolayı kalkış yapamazken, şu ana kadar yapılan aramalarda içi boş bir can salı bulundu.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, adanın güneybatısında su alan "BATUHAN A" isimli 69 metre boyundaki genel kargo gemisi için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait KEGM-6 ve KIYEM-4 hızlı tahlisiye botlarının hızla olay yerine yönlendirildiği kaydedildi.
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