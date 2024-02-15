Marmara Denizi'nde kargo gemisi battı: 6 mürettebat için kurtarma çalışması başladı

Marmara Denizi'nde, İmralı Adası'nın güneybatısında su alan kargo gemisi battı. Gemide bulunan 6 mürettebat için kurtarma çalışması başlatıldı. Helikopterler hava muhalefetinden dolayı kalkış yapamazken, şu ana kadar yapılan aramalarda içi boş bir can salı bulundu.

Marmara Denizi'nde kargo gemisi battı: 6 mürettebat için kurtarma çalışması başladı - 1

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, adanın güneybatısında su alan "BATUHAN A" isimli 69 metre boyundaki genel kargo gemisi için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait KEGM-6 ve KIYEM-4 hızlı tahlisiye botlarının hızla olay yerine yönlendirildiği kaydedildi.

Marmara Denizi'nde kargo gemisi battı | Bursa Valisi son durumu NTV'de anlattı

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Marmara Denizi'nde kargo gemisi battı: 6 mürettebat için kurtarma çalışması başladı - 2

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Geminin çağrılara cevap vermemesi nedeniyle tehlike safhası ilan edildi. Bölgede gemiye dair bir bulguya henüz rastlanmamıştır. Arama kurtarma faaliyetleri devam ediyor." dedi.

Marmara Denizi'nde kargo gemisi battı: 6 mürettebat için kurtarma çalışması başladı - 3

Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, olayın ardından bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı iki ekibin yanı sıra Balıkesir'in Bandırma ilçesinden bir ekibin gönderildiğini söyledi.

NTV canlı yayınına bağlanan Vali Demirtaş, “Dalgalar 3 metreyi buluyor. Arama çalışmalarımızda en kısa zamanda olumlu haberler alırız diye düşünüyorum. Gemideki 6 personel de Türk vatandaşı. Marmara Adası’ndan Gemlik’e gelmek üzere yola çıkıyor.” dedi.

Marmara Denizi'nde kargo gemisi battı: 6 mürettebat için kurtarma çalışması başladı - 4

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI’NDAN AÇIKLAMA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Marmara Denizinde İmralı Adasının güney batısında 69 m. boyundaki 6 mürettebatın bulunduğu Batuhan A isimli kuruyük gemisinden 06.32'de acil durum sinyali alındığı belirtildi.

Açıklamada, "Bölgeye derhal Sahil Güvenlik Komutanlığı ve KEGM deniz ve hava unsurları yönlendirilmiştir. Bölgedeki gemilere Türk Radyo aracılığı ile çağrılar yapılmaktadır.

Saat 07.12 itibarı Batuhan A isimli gemiden alınan AIS sinyalide kesilmiştir.

Batuhan A isimli geminin çağrılara cevap verememesi nedeniyle, Arama Kurtarma Yönetmeliğinin (c) bendine göre "Tehlike safhası" ilan edilmiştir.

Batuhan A isimli gemi son durum: Bölgeye intikal eden TCSG 25, TCSG 85, TCSG 313 botları aramalara devam etmektedir. Helikopter hava muhalefetinden dolayı kalkış yapamamıştır. Şu ana kadar yapılan aramalarda içi boş bir can salı bulunmuştur.

Söz konusu gemi, dün akşam saat 20:00 sularında Marmara Adasından Gemlik’e yüklü olarak seyre kalkmıştır." denildi.

Marmara Denizi'nde kargo gemisi battı: 6 mürettebat için kurtarma çalışması başladı - 5

AYNI GEMİ DAHA ÖNCE KARAYA OTURMUŞ

"Batuhan A" gemisinin 2 Nisan 2021'de yük boşaltmak için Çanakkale'nin Biga ilçesinde Karabiga belde Belediyesine ait limana yaklaştığı sırada karaya oturmuştu.

Marmara Denizi'nde kargo gemisi battı: 6 mürettebat için kurtarma çalışması başladı - 6

Gemi, kaptanın çağrısı üzerine bölgeye giden Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait "Türkeli" isimli römorkör tarafından çekilerek, 2 gün sonra bulunduğu bölgeden kurtarılmıştı.

Marmara Denizi'nde kargo gemisi battı: 6 mürettebat için kurtarma çalışması başladı - 7

İÇİŞLERİ BAKANI'NDAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Bakan Yerlikaya,, "Arama kurtarma çalışmalarına destek olmak üzere 1 Sahil Güvenlik Korveti ve 1 Sahil Güvenlik Uçağı da bölgeye intikal etmek üzere görevlendirilmiştir." dedi.

Yerlikaya ayrıca olumsuz hava şartları sebebiyle bölgeye intikal edemeyen 1 Sahil Güvenlik Helikopterinin de hazır beklediğini belirtti..

Marmara Denizi'nde kargo gemisi battı: 6 mürettebat için kurtarma çalışması başladı - 8

MERMER YÜKLÜYMÜŞ

Batan kuru yük gemisinin mermer yüklü olduğu bildirildi.

Marmara Denizi'nde kargo gemisi battı: 6 mürettebat için kurtarma çalışması başladı - 9

"ULAŞAMIYORUZ"

Geminin sahibi Murat Altıntaş'ın kardeşi Muhsin Altıntaş, geminin neden battığıyla ilgili bilgisinin bulunmadığını, hava şartlarından olabileceğini söyledi.

Altıntaş, ağabeyinin de gemide olduğunu belirterek, "Şu anda kimseye ulaşamıyoruz. Ağabeyimle beraber gemide 6 personel vardı." dedi.

Marmara Denizi'nde kargo gemisi battı: 6 mürettebat için kurtarma çalışması başladı - 10

geminin, Balıkesir'e bağlı Marmara Adası'ndan dün akşam hareket ettiğini anlatan Altıntaş, "Olay sabah 05.30-06.00 sularında olmuş. Gemiyle irtibat kesilmiş. Batarken Türk Radyoya (acil yardım çağrısı için) bilgi vermişler." ifadesini kullandı.

Marmara Denizi'nde kargo gemisi battı: 6 mürettebat için kurtarma çalışması başladı - 11

Denizde arama çalışmasının devam ettiğini, havadan da aramaların başlatılmasını beklediklerini dile getiren Altıntaş, şunları kaydetti:

"Ağabeyimle en son dün gece görüştüm. Sabah saatlerinde aramış ama telefonu duymamışım, aradığımda da ulaşamadım. Sonrasında olaydan haberimiz oldu. Gemi, Marmara Adası'ndan aldığı yükü, Gemlik'teki Roda Limanı'na götürüyordu."

Marmara Denizi'nde kargo gemisi battı: 6 mürettebat için kurtarma çalışması başladı - 12
Marmara Denizi'nde kargo gemisi battı: 6 mürettebat için kurtarma çalışması başladı - 13
Marmara Denizi'nde kargo gemisi battı: 6 mürettebat için kurtarma çalışması başladı - 14
Marmara Denizi'nde kargo gemisi battı: 6 mürettebat için kurtarma çalışması başladı - 15
Marmara Denizi'nde kargo gemisi battı: 6 mürettebat için kurtarma çalışması başladı - 16
Marmara Denizi'nde kargo gemisi battı: 6 mürettebat için kurtarma çalışması başladı - 17
Marmara Denizi'nde kargo gemisi battı: 6 mürettebat için kurtarma çalışması başladı - 18
Marmara Denizi'nde kargo gemisi battı: 6 mürettebat için kurtarma çalışması başladı - 19
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