Marmara Denizi’ndeki tehlike | Yüzey suyu sıcaklığı hala 20 derece, besin zinciri etkilenebilir
Marmara Denizi’nde deniz suyu sıcaklığı 20 santigrat derece seviyesinde seyrediyor. Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi’nden Prof. Dr. Mustafa Sarı, bu sıcaklık seviyesinin denizdeki besin zincirisini etkileyebileceği uyarısında bulundu, müsilaj tehlikesine dikkat çekti.
Kasım ayı gelmesine rağmen Marmara Denizi’nde deniz suyu sıcaklığı düşmedi. Marmara’da deniz suyu sıcaklığı 20 santigrat derece seviyesinde seyrediyor.