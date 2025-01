Marmara'da kar alarmı: İstanbullular dikkat, Meteoroloji'den 13 ile sarı kodlu uyarı

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı, yarın (Pazar) zamanla Trakya'nın iç kesimlerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Trakya'nın kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. ÇANAKKALE 8°C, 11°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı EDİRNE 1°C, 4°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yarın (Pazar) zamanla karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı İSTANBUL 6°C, 11°C Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı KIRKLARELİ 1°C, 4°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yarın (Pazar) zamanla karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı