Marmaris'te farklı noktalarda devam eden yangınla mücadele 2. gününde. Bütün gece karadan müdahale sürerken sabahın ilk ışıklarıyla birlikte havadan müdahale yeniden başladı. Güvenlik tedbirleri kapsamında 51 hanede 151 kişinin tahliye edildiği açıklandı. Değirmenyanı mevkisindeki yangın koordinasyon merkezi de tedbir amaçlı boşaltıldı. Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale sürüyor.Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte 20 OGM helikopteri olmak üzere 27 helikopter ve 14 uçak söndürme çalışmalarına yeniden katıldı. Yangın, Hisarönü Mahallesi Bördübet Mahallesi 17 adalar mevkiinde önceki gün saat 20.00 sıralarında çıktı.\nAlevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. 22.30 itibarıyla alevlere 1012 OGM personeli olmak üzere toplam 2604 personel, 253 arazöz ve 26 su tankeri olmak üzere diğer kamu araçları ile toplam 598 araç, 17 OGM dozeri olmak üzere 53 iş makinesi, emniyet ve jandarmaya ait olmak üzere 20 TOMA ile müdahale ediliyor. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da çalışmaları takip etmek üzere bölgede.\nSöndürme çalışmalarıyla ilgili akşam saatlerinde bir açıklama yapan Bakan Kirişci, 51 haneden 151 kişinin tedbir amaçlı tahliye edildiğini belirtti. Bördübet ve Değirmenyanı bölgesinde tahliye edilen ev sayısı 51 oldu.\nDeğirmenyanı mevkisindeki yangın koordinasyon merkezi de tedbir amaçlı tahliye edildi. Bakan Soylu, yangınla ilgili sabotaj ihtimalinin değerlendirildiğini söylemiş ve "Hem ormandaki arkadaşlarımız, hem emniyet ve jandarmamız bir değerlendirme yapıyorlar" demişti. \nMuğla Cumhuriyet Savcılığı da yangınla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu. Tarım ve Orman Bakanı Kirişçi 10 gece görüşlü helikopterin 4 Temmuz'da envantere dahil edileceğini söyledi.