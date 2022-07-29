Marmaris'teki orman yangını kontrol altında

Haberler - NTV Haber - Anadolu Ajansı - DHA 29.07.2022 - 17:49
İçmeler Turunç mevkisinde ormanlık alanda saat 15.40 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.
8 helikopter, 5 uçak, 40 arazöz ve çok sayıda orman işçisiyle müdahale edilen yangın 2 saatte kontrol altına alındı.
Ekipler, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen ve yerleşim alanlarına da yakın konumdaki yangını kontrol altına almak için yoğun çaba sarf etti.
Yangın, bir otelin çevresini de sardı. Alevlerin sardığı otelin, Marmaris Turizm Meslek Yükseokulu Uygulama Oteli olduğu öğrenildi.
NTV yayınında konuşan Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, oteldekilerin tahliye edildiğini belirterek ''Mahsur kalan kimse yok. Yangın bir villaya da sıçramış durumda. Yakın noktadaki villalarda da tahliyeler gerçekleştirildi'' dedi.
Geçen yıl 29 Temmuz'da da Marmaris'te günler süren büyük bir orman yangını çıkmıştı. Marmaris yangınının yıl dönümünde ilçede tekrar bir yangının çıkması dikkat çekti.
Oktay, sabotaj ihtimali ile ilgili ''Dün de bir yangın tehlikesi geçirdik, birkaç hektarlık bir alan yandı. Buradaki duruma baktığımızda ilk izlenimimiz yangının trafodan çıkmış olabileceği yönünde'' diye konuştu.
Okulda ve villada kısmen hasar meydana geldi.
Alevlerin tehdit ettiği 2 apart otel ile 13 ev tahliye edildi.