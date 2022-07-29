Marmaris'teki orman yangını kontrol altında

Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı. Yerleşim alanlarına da yakın konumdaki yangında, alevler bir otele sıçradı. NTV yayınında konuşan Marmaris Belediye Başkanı Oktay, yangının trafodan çıkmış olabileceğini söyledi.

Haberler - NTV Haber - Anadolu Ajansı - DHA 29.07.2022 - 17:49

Marmaris'teki orman yangını kontrol altında - 1

İçmeler Turunç mevkisinde ormanlık alanda saat 15.40 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.

ALEVLER OTELE SIÇRADI (VİDEO)

Marmaris'teki orman yangını kontrol altında - 2

8 helikopter, 5 uçak, 40 arazöz ve çok sayıda orman işçisiyle müdahale edilen yangın 2 saatte kontrol altına alındı.

Marmaris'teki orman yangını kontrol altında - 3

Ekipler, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen ve yerleşim alanlarına da yakın konumdaki yangını kontrol altına almak için yoğun çaba sarf etti.

Marmaris'teki orman yangını kontrol altında - 4

ALEVLER OTELE SIÇRADI

Yangın, bir otelin çevresini de sardı. Alevlerin sardığı otelin, Marmaris Turizm Meslek Yükseokulu Uygulama Oteli olduğu öğrenildi.

Marmaris'teki orman yangını kontrol altında - 5

OTELDEKİLER TAHLİYE EDİLDİ

NTV yayınında konuşan Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, oteldekilerin tahliye edildiğini belirterek ''Mahsur kalan kimse yok. Yangın bir villaya da sıçramış durumda. Yakın noktadaki villalarda da tahliyeler gerçekleştirildi'' dedi.

Marmaris'teki orman yangını kontrol altında - 6

Geçen yıl 29 Temmuz'da da Marmaris'te günler süren büyük bir orman yangını çıkmıştı. Marmaris yangınının yıl dönümünde ilçede tekrar bir yangının çıkması dikkat çekti.

Oktay, sabotaj ihtimali ile ilgili ''Dün de bir yangın tehlikesi geçirdik, birkaç hektarlık bir alan yandı. Buradaki duruma baktığımızda ilk izlenimimiz yangının trafodan çıkmış olabileceği yönünde'' diye konuştu.

Marmaris'teki orman yangını kontrol altında - 7

Okulda ve villada kısmen hasar meydana geldi.

Marmaris'teki orman yangını kontrol altında - 8

Alevlerin tehdit ettiği 2 apart otel ile 13 ev tahliye edildi.

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