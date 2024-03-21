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Mart kapıdan baktırdı: Köylerin yolları kar yağışından dolayı kapandı

Kars'ta kar yağışı etkili oluyor. Yüksek kesimlerdeki bazı köylerin yolları ulaşıma kapandı.

Mart kapıdan baktırdı: Köylerin yolları kar yağışından dolayı kapandı - 1

Kentte etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Mart kapıdan baktırdı: Köylerin yolları kar yağışından dolayı kapandı - 2

Yüksek rakımdaki köylerde kar kalınlığı 60 santimetreye kadar ulaştı.

Mart kapıdan baktırdı: Köylerin yolları kar yağışından dolayı kapandı - 3

Merkez ve Susuz ilçesine bağlı bazı köylere ulaşımın sağlandığı 2 bin 300 rakımlı Boğatepe Geçidi’ndeki yolu kapandı.

Mart kapıdan baktırdı: Köylerin yolları kar yağışından dolayı kapandı - 4

Kars İl Özel İdaresi ekipleri, ulaşımın yeniden sağlanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Mart kapıdan baktırdı: Köylerin yolları kar yağışından dolayı kapandı - 5

Yetkililer, kar yağışının aralıklarla devam ettiği bölgelerde sürücülerin dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.

Mart kapıdan baktırdı: Köylerin yolları kar yağışından dolayı kapandı - 6

Yolu kapanan Keçeli köyünde çalışma yapan kar küreme kamyonu kara saplandı.

Mart kapıdan baktırdı: Köylerin yolları kar yağışından dolayı kapandı - 7

Kamyon, köydeki traktörle bulunduğu yerden kurtarıldı.

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