Martının kaptığı kulak davasında karar belli oldu

İstanbul Büyükada’da 2016 yılında şiddete maruz bırakılan bir kadını kurtarmak isteyen Eyüp Çelik’in kadını kurtarmak isterken yaşanan arbedede kulağı koptu. Yere düşen kulak parçasını martı kaparak uzaklaştı. Olayla ilgili devam eden davada, mahkeme heyeti kararını açıkladı. Çelik’in kulağını ısırarak kopmasına neden olan sanık Danyal Tolgahan Alpaslan Seyrek, 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Martının kaptığı kulak davasında karar belli oldu - 1

İstanbul Büyükada’daki martının kaptığı kulak davasında karar belli oldu.

TÜRKİYE HABERLERİ

Martının kaptığı kulak davasında karar belli oldu - 2

Adalar Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen 22’nci duruşmaya Eyüp Çelik katılırken, sanık Danyal Tolgahan Alpaslan Seyrek katılmadı.

Duruşmada taraf avukatları hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı sanık Dalyan Tolgahan’ın cezalandırılması talep etti.
Martının kaptığı kulak davasında karar belli oldu - 3

“‘KURTAR, KURTAR’ DİYE BAĞIRIYORDU”

Duruşmada söz verilen Eyüp Çelik, “Olay tarihinde diğer sanığın saldırmış olduğu kız, ‘Kurtar, kurtar’ şeklinde bağırıyordu. Alelade bir tartışma olsa ben zaten dahil olmam. Ben olay anında gözümü hastanede açtım. Sanığın bana şiddet uygulamasını olay yerinde bulunan kadınlar engellemiş.” dedi.

Martının kaptığı kulak davasında karar belli oldu - 4

3 YIL 4 AY HAPİS CEZASI

Kararını açıklayan mahkeme, Danyal Tolgahan Alpaslan Seyrek’in, Eyüp Çelik’e karşı yüzde sabit iz oluşturacak şekilde kasten yaralama suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi.

Eyüp Çelik ise Danyal Tolgahan Alpaslan Seyrek’e karşı kasten yaralama suçundan beraatine karar verildi.

Martının kaptığı kulak davasında karar belli oldu - 5

“KULAĞIMI ISIRIP, KOPARDI”

Karar sonrasında adliye önünde açıklama yapan Eyüp Çelik, “Verdiğim hukuk mücadelesinin bugün sonuna geldik. Mahkeme kanunlarımızı uyguladı. Şiddeti önledik. Kız arkadaşını adaya getirmişti. Burada canice dövüyordu. Ben müdahale ettim kulağımı ısırıp, kopardı. Yine burada bir kadının darbedildiğini görsem yine müdahale ederim.” dedi.

Martının kaptığı kulak davasında karar belli oldu - 6

OLAYIN GEÇMİŞİ

29 Temmuz 2016 günü Büyükada İskelesi yakınlarında 29 yaşındaki Eyüp Çelik’in iddiasına göre, Almanya’da yaşayan Danyal Tolgahan Alpaslan Seyrek, kız arkadaşına şiddet uyguluyordu.

Olayı gören Eyüp Çelik duruma müdahale etti.

Eyüp Çelik ile Danyal Tolgahan Alpaslan Seyrek arasında tartışma çıktı.

Alpaslan Seyrek, Eyüp Çelik’in kulağını ısırarak kopardı, kulaktan kopan parçayı yere attı.

Yerdeki kulak parçasını ise bir martı alarak uzaklaştı.

Olaya çevredekiler müdahale etti.

2 taraf da birbirinden şikâyetçi oldu.

Çelik’e basit yaralama suçundan Alpaslan Seyrek’e yüzde sabit iz kalacak şekilde yaralama suçundan dava açıldı.
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