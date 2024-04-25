Martının kaptığı kulak davasında karar belli oldu

“‘KURTAR, KURTAR’ DİYE BAĞIRIYORDU”

Duruşmada söz verilen Eyüp Çelik, “Olay tarihinde diğer sanığın saldırmış olduğu kız, ‘Kurtar, kurtar’ şeklinde bağırıyordu. Alelade bir tartışma olsa ben zaten dahil olmam. Ben olay anında gözümü hastanede açtım. Sanığın bana şiddet uygulamasını olay yerinde bulunan kadınlar engellemiş.” dedi.