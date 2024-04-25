Martının kaptığı kulak davasında karar belli oldu
İstanbul Büyükada’da 2016 yılında şiddete maruz bırakılan bir kadını kurtarmak isteyen Eyüp Çelik’in kadını kurtarmak isterken yaşanan arbedede kulağı koptu. Yere düşen kulak parçasını martı kaparak uzaklaştı. Olayla ilgili devam eden davada, mahkeme heyeti kararını açıkladı. Çelik’in kulağını ısırarak kopmasına neden olan sanık Danyal Tolgahan Alpaslan Seyrek, 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.
İstanbul Büyükada’daki martının kaptığı kulak davasında karar belli oldu.