Memur zammında hakem heyeti ne zaman karar verecek? Kamu Görevlileri Hakem Kurulu 4'üncü kez toplandı

7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde Kamu İşveren Heyeti ile zam konusunda anlaşma sağlanamaması üzerine yetkili konfederasyon Memur-Sen'in başvurusuyla 26 Ağustos'ta çalışmalarına başlayan kurul 4'üncü kez bir araya geldi. Peki, memur zammında hakem heyeti ne zaman karar verecek?

Memur zammında hakem heyeti ne zaman karar verecek? Kamu Görevlileri Hakem Kurulu 4'üncü kez toplandı - 1

Sayıştay Başkanı Metin Yener başkanlığında bugün saat 14.00'te başlayan toplantıda, memur maaşları ile memur emeklisi aylıklarına 2024 ve 2025'te yapılacak zam oranının kararlaştırılması bekleniyor. Kurulun verdiği karar kesin olacak ve karara itiraz edilemeyecek. İşte, memur zammında son gelişmeler...

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Memur zammında hakem heyeti ne zaman karar verecek? Kamu Görevlileri Hakem Kurulu 4'üncü kez toplandı - 2

Kamu İşveren Heyeti, 14 Ağustos'taki ilk teklifinde 2024'ün ilk altı ayında yüzde 14, ikinci altı ayında yüzde 9, 2025'in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında yüzde 5 zam teklif etmiş, 17 Ağustos'ta ise teklifini 2024'ün ilk altı ayında yüzde 15, ikinci altı ayında yüzde 10, 2025'in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında yüzde 5 şeklinde revize etmişti.


Memur zammında hakem heyeti ne zaman karar verecek? Kamu Görevlileri Hakem Kurulu 4'üncü kez toplandı - 3

Toplantılar 31 Ağustos'a kadar sürecek. Bu tarihte yapılacak toplantıdan karar çıkması bekleniyor. Heyetin vereceği karar hiçbir şekilde yargıya taşınamıyor ve karara itiraz edilemiyor.

Memur zammında hakem heyeti ne zaman karar verecek? Kamu Görevlileri Hakem Kurulu 4'üncü kez toplandı - 4

HÜKÜMETİN SON TEKLİFİ 

Toplu sözleşme masasında yetkili konfederasyon olarak yer alan Memur-Sen, 2024 için üçer aylık dönemler itibarıyla refah payı dahil birinci 3 ayda yüzde 35, ikinci 3 ayda yüzde 10, üçüncü 3 ayda yüzde 15, dördüncü 3 ayda yüzde 10 artış istemişti.

Konfederasyon, 2025 için ise altışar aylık dönemler itibarıyla refah payı dahil birinci 6 ayda yüzde 25 ve ikinci 6 ayda yüzde 15 zam talep etmişti.

Buna karşın Kamu İşveren Heyeti, 14 Ağustos'taki ilk teklifinde 2024'ün ilk altı ayında yüzde 14, ikinci altı ayında yüzde 9, 2025'in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında 5 zam teklif etmiş, 17 Ağustos'ta ise teklifini 2024'ün ilk altı ayında yüzde 15, ikinci altı ayında yüzde 10, 2025'in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında 5 şeklinde revize etmişti.

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