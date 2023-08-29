Memur zammında hakem heyeti ne zaman karar verecek? Kamu Görevlileri Hakem Kurulu 4'üncü kez toplandı
7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde Kamu İşveren Heyeti ile zam konusunda anlaşma sağlanamaması üzerine yetkili konfederasyon Memur-Sen'in başvurusuyla 26 Ağustos'ta çalışmalarına başlayan kurul 4'üncü kez bir araya geldi. Peki, memur zammında hakem heyeti ne zaman karar verecek?
Sayıştay Başkanı Metin Yener başkanlığında bugün saat 14.00'te başlayan toplantıda, memur maaşları ile memur emeklisi aylıklarına 2024 ve 2025'te yapılacak zam oranının kararlaştırılması bekleniyor. Kurulun verdiği karar kesin olacak ve karara itiraz edilemeyecek. İşte, memur zammında son gelişmeler...