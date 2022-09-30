Mersin'de PKK/KCK operasyonu: 9 gözaltı

Mersin'de düzenlenen operasyonda terör örgütü PKK/KCK adına faaliyet yürüttükleri iddia edilen 9 şüpheli gözaltında alındı.

Mersin'de PKK/KCK operasyonu: 9 gözaltı - 1

Mersin'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin'de PKK/KCK operasyonu: 9 gözaltı - 2

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmalar sürdürüldü.

Mersin'de PKK/KCK operasyonu: 9 gözaltı - 3

Bu kapsamda, PKK/KCK adına faaliyet yürüttükleri iddia edilen 10 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.

Mersin'de PKK/KCK operasyonu: 9 gözaltı - 4

Kimlikleri ve adresleri tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik özel harekat polislerinin de desteğiyle operasyon yapıldı.

Mersin'de PKK/KCK operasyonu: 9 gözaltı - 5

Operasyonda şüphelilerden 9'u yakalandı. Adreslerde ele geçirilen dijital malzemeler ve dokümanlar incelemeye alındı.

Polis, ikametinde bulunamayan bir zanlıyı arama çalışmasını sürdürüyor.

Mersin'de PKK/KCK operasyonu: 9 gözaltı - 6
Mersin'de PKK/KCK operasyonu: 9 gözaltı - 7
Mersin'de PKK/KCK operasyonu: 9 gözaltı - 8
Mersin'de PKK/KCK operasyonu: 9 gözaltı - 9
Mersin'de PKK/KCK operasyonu: 9 gözaltı - 10

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