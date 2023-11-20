Meteoroloji paylaştı: İstanbul'a kar geliyor

Hafta sonu birden soğuyan havanın etkisiyle İstanbul'un bazı noktalarında yağış, kara dönüştü. Kentin yüksek kesimlerinde mevsimin ilk karı yağsa da bu yağış kısa sürerek yerini sağanağa bıraktı. Yeni yayımlanan Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) tahmin raporunda İstanbul'u yeniden karlı günler bekliyor.

Meteoroloji paylaştı: İstanbul'a kar geliyor - 1

İstanbul'un bazı kesimlerinde hafta sonu kısa süreli etkili olan kar yağışı, 2016'dan bu yana kasım ayında görülen ilk kar yağışı olarak kayıtlara geçti.

HABERİN VİDEOSUNA GİT

TÜRKİYE HABERLERİ

Meteoroloji paylaştı: İstanbul'a kar geliyor - 2

Genelde mevsimin ilk karının aralık ayından itibaren düştüğü İstanbul'a, uzun bir aranın ardından kasımda kar yağdı.

Meteoroloji paylaştı: İstanbul'a kar geliyor - 3

Bu yağışın ardından sıcaklık yavaş yavaş mevsim değerlerine yükselmeye başladı.

Çarşamba gününden itibaren ise sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkacağı tahmin edilse de Megakenti bir kar yağışı daha bekliyor. 

Meteoroloji paylaştı: İstanbul'a kar geliyor - 4

Yarından itibaren yağışlı bir haftaya başlayacak İstanbul'a Meteoroloji'nin paylaştığı haritaya göre pazar günü kar gelecek.

Meteoroloji paylaştı: İstanbul'a kar geliyor - 5

Pazar günü için hazırlanan haritada, yurdun birçok bölgesi için yerleştirilen kar simgesi İstanbul'da da bulunuyor.

DAHA FAZLA GÖSTER