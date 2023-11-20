Meteoroloji paylaştı: İstanbul'a kar geliyor
Hafta sonu birden soğuyan havanın etkisiyle İstanbul'un bazı noktalarında yağış, kara dönüştü. Kentin yüksek kesimlerinde mevsimin ilk karı yağsa da bu yağış kısa sürerek yerini sağanağa bıraktı. Yeni yayımlanan Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) tahmin raporunda İstanbul'u yeniden karlı günler bekliyor.
İstanbul'un bazı kesimlerinde hafta sonu kısa süreli etkili olan kar yağışı, 2016'dan bu yana kasım ayında görülen ilk kar yağışı olarak kayıtlara geçti.