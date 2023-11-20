Yeni haftada hava nasıl olacak? Meteoroloji'den 19 ile uyarı
Hafta sonunu tüm yurt soğuk ve yağışlı havanın etkisi altında geçirdi. Ülkede sıcaklıklar düştü, birçok şehirde kar yağışı görülüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün için 4 ile turuncu, 15 ile ise sarı kodlu uyarıda bulundu. Peki yeni haftada hava nasıl olacak? Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Adil Tek, NTV yayınında hafta boyunca yurt genelindeki hava durumunu değerlendirdi.
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