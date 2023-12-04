Meteoroloji uyarmıştı: Trakya'da sağanak etkili oluyor

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından sağanak yağış, Trakya bölgesinde etkili olmaya başladı. Kırklareli ve Edirne'de ekili olan sağanak, cadde ve sokaklarda su birikintilerine neden oldu, bazı ev ve iş yelerini su bastı. Peki diğer illerde bu hafta hava nasıl olacak? İşte bölge bölge hava durumu...

Meteoroloji uyarmıştı: Trakya'da sağanak etkili oluyor - 1

Türkiye, bugünden itibaren soğuk ve yağışlı havanın ekisine giriyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün haftalık tahmin raporuna göre, hava sıcaklıklarının bugünden itibaren yağış ve kuzeyli rüzgarla birlikte 6 ila 15 derece düşmesi beklenirken, yağış Trakya bölgesinde etkisini gösterdi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Meteoroloji uyarmıştı: Trakya'da sağanak etkili oluyor - 2

Kırklareli'nde sağanak yağış başladı.

Kentte etkili olan gök gürültülü sağanak zaman zaman şiddetini artırıyor.

Meteoroloji uyarmıştı: Trakya'da sağanak etkili oluyor - 3

Sağanak nedeniyle Bademlik ve İstasyon mahallelerinde bazı sokak ve caddelerde su birikintileri oluştu.

Meteoroloji uyarmıştı: Trakya'da sağanak etkili oluyor - 4

Yaklaşık 80 binanın bodrum katını su bastı. Bu bölgelere itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Meteoroloji uyarmıştı: Trakya'da sağanak etkili oluyor - 5

Ekipler motopomplar ile suları tahliye etti. Vatandaşlar da suların boşaltılmasında kovalarla ekiplere destek verdi.

Meteoroloji uyarmıştı: Trakya'da sağanak etkili oluyor - 6

Bazı araçlar da su birikintilerinde mahsur kaldı.

Kırklareli Valisi Birol Ekici, AFAD Müdürlüğüne gelerek sürdürülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Meteoroloji uyarmıştı: Trakya'da sağanak etkili oluyor - 7

Hava sıcaklığının 7 derece ölçüldüğü kentte sağanağın akşama dek aralıklarla sürmesi bekleniyor.

Meteoroloji uyarmıştı: Trakya'da sağanak etkili oluyor - 8

EDİRNE

Edirne'de de çiseleme şeklinde başlayan yağış daha sonra sağanağa dönüştü.

Meteoroloji uyarmıştı: Trakya'da sağanak etkili oluyor - 9

Sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Meteoroloji uyarmıştı: Trakya'da sağanak etkili oluyor - 10

Polis ekipleri trafiğin yoğun olduğu kavşaklarda önlem aldı, sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyardı.

Meteoroloji uyarmıştı: Trakya'da sağanak etkili oluyor - 11

Hava sıcaklığının 10 derece ölçüldüğü kentte, sağanağın aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

Meteoroloji uyarmıştı: Trakya'da sağanak etkili oluyor - 12

MARMARA İÇİN KUVVETLİ SAĞANAK UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, akşam saatlerinden itibaren Marmara'da görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanakların Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'ın kuzey ve batı ilçeleri ile gece saatlerinden sonra Çanakkale çevreleri ve Balıkesir'in batı kıyı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ile yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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