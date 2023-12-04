Meteoroloji uyarmıştı: Trakya'da sağanak etkili oluyor
Meteoroloji'nin uyarılarının ardından sağanak yağış, Trakya bölgesinde etkili olmaya başladı. Kırklareli ve Edirne'de ekili olan sağanak, cadde ve sokaklarda su birikintilerine neden oldu, bazı ev ve iş yelerini su bastı. Peki diğer illerde bu hafta hava nasıl olacak? İşte bölge bölge hava durumu...
Türkiye, bugünden itibaren soğuk ve yağışlı havanın ekisine giriyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün haftalık tahmin raporuna göre, hava sıcaklıklarının bugünden itibaren yağış ve kuzeyli rüzgarla birlikte 6 ila 15 derece düşmesi beklenirken, yağış Trakya bölgesinde etkisini gösterdi.