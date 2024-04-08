Meteoroloji'den 3 il için sağanak uyarısı: Yurdun bir tarafında yağmur, bir tarafında güneş var (Bayram tatilinde hava nasıl olacak?)
9 günlük Ramazan Bayramı tatili başladı. Doğu bölgelerde yağış devam ederken, Batı bölgelerde hava açık ancak serin. Batı ve güneydoğu kesimlerinde hava sıcaklığında 6 dereceye varan düşüşler yaşanacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) de yayınladığı son hava tahmininde 3 il için sarı kodlu uyarıda bulundu. İşte İstanbul, Ankara ve diğer illerde beklenen hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, İç Ege'nin doğusu, Doğu Akdeniz ve Antalya'nın iç kesimleri, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, (Artvin hariç) Orta ve Doğu Karadeniz, (Iğdır, Ardahan dışında) Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği, yağışların İç Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu'nun doğusundaki yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.
Yağışların Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor.