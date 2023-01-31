Meteoroloji'den 33 il için kar yağışı uyarısı (İstanbul, Ankara ve diğer illerde bugün hava nasıl olacak?)

İzlanda soğukları yurdun tamamında etkisini gösteriyor. Soğuklarla birlikte Doğu Anadolu'nun birçok ilinde kar yağışı etkisini gösterdi. Birçok ilde hava sıcaklığı eksi değerlere ulaştı.
Kar yağışının bugün itibarıyla iç kesimlerde de etkisini göstermesi bekleniyor. Doğu
Anadolu ve İç Anadolu bölgeleri başta olmak üzere bir çok ilde kar yağışı etkisini gösterecek.
Meteoroloji'nin hava tahminine göre Hakkari, Van, Bitlis, Muş, Ağrı, Iğdır, Kars, Erzurum, Bingöl, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Malatya, Sivas, Tokat, Amasya, Kayseri, Niğde, Karaman, Konya, Aksaray, Nevşehir, Kırşehir, Yozgat, Kırıkkale, Çorum, Çankırı, Kastamonu, Ankara, Eskişehir, Karabük, Bolu ve Bilecik illeri için kar yağışı uyarısı yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Marmara, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu (Ardahan hariç), Güneydoğu Anadolu ile Afyonkarahisar, Kütahya ve Isparta çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu’nun güneyi ile Doğu Akdeniz kıyılarında yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu ile Şırnak ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
Meteorolojiden yapılan yazılı açıklamaya göre, Akdeniz'in batısında sabah saatlerinden itibaren etkili olması beklenen rüzgarın fırtınaya dönüşeceği öngörülüyor.
Rüzgarın sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde 50 ile 75 kilometre/saat şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Fırtınanın öğle saatlerinden sonra Antalya Körfezi'nde, akşam saatlerinde ise batısında etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Bitlis, Muş ve Bingöl'de kuvvetli kar yağışının beklendiğini bildirdi.
Genel Müdürlüğün açıklamasına göre, öğleden itibaren Bitlis, Muş ve Bingöl çevrelerinde kuvvetli kar yağışının (10-20 cm) etkisini göstereceği tahmin ediliyor.
Yağışın gece yarısına kadar sürmesi beklenirken, ulaşımda aksama, buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
İSTANBUL 6
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve karla karışık yağmurlu.
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve karla karışık yağmur, yüksek kesimlerinin yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.EDİRNE °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde karla karışık yağmurluİSTANBUL °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve karla karışık yağmurluKIRKLARELİ °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde karla karışık yağmurluKOCAELİ °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve karla karışık yağmurlu
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, Afyonkarahisar ve Kütahya çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.DENİZLİ °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutluİZMİR °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutluMANİSA °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutluMUĞLA °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz ile Isparta çevrelerinin yağmur ve sağanak, iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Akdeniz'de kuvvetli olması bekleniyor.
ADANA °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle ve akşam saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
ANTALYA °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
HATAY °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle ve akşam saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
MERSİN °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlıESKİŞEHİR °C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlıKAYSERİ °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren kar yağışlıKONYA °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde kar yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.BOLU °C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde kar yağışlıDÜZCE °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlıKASTAMONU °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlıZONGULDAK °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyılarda yağmur, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.AMASYA °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlıSAMSUN °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurluTOKAT °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlıTRABZON °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu yağmurlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Ardahan dışında) aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kar yağışının akşam saatlerinden itibaren, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.ERZURUM °C, -1°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren kar yağışlıKARS °C, -3°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren kar yağışlıMALATYA °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlıVAN °C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin kuvvetli olmak üzere yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların güneyinde kuvvetli yağmur ve sağanak, kuzey kesimlerinin yükseklerinin yoğun karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.DİYARBAKIR °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yükseklerinin yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden itibaren kuvvetli olması bekleniyor.GAZİANTEP °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yükseklerinin yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.SİİRT °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinden itibaren kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve karla karışık yağmur, yüksekleri kar yağışlıŞANLIURFA °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı