Meteorolojiden sarı ve turuncu kodlu şiddetli yağış uyarısı (Bugün hava nasıl olacak?)
Meteoroloji Genel Müdürülüğü bazı iller için sarı ve turuncu kodlu şiddetli yağış uyarısında bulundu. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere gör; yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege ve Batı Akdeniz ile İç Anadolu'nun kuzey ve batı, Batı Karadeniz'in iç, Orta ve Doğu Karadeniz kıyı illerinin iç kesimleri ve Samsun'un aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Ege'nin kıyı kesimleri, İstanbul, Çanakkale, Balıkesir, Tekirdağ ve Kırklareli ile Edirne'nin doğu çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.