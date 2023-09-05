Meteorolojiden sarı ve turuncu kodlu şiddetli yağış uyarısı (Bugün hava nasıl olacak?)

Meteoroloji Genel Müdürülüğü bazı iller için sarı ve turuncu kodlu şiddetli yağış uyarısında bulundu. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeği tahmin ediliyor.

Meteorolojiden sarı ve turuncu kodlu şiddetli yağış uyarısı (Bugün hava nasıl olacak?) - 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere gör; yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege ve Batı Akdeniz ile İç Anadolu'nun kuzey ve batı, Batı Karadeniz'in iç, Orta ve Doğu Karadeniz kıyı illerinin iç kesimleri ve Samsun'un aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Ege'nin kıyı kesimleri, İstanbul, Çanakkale, Balıkesir, Tekirdağ ve Kırklareli ile Edirne'nin doğu çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Meteorolojiden sarı ve turuncu kodlu şiddetli yağış uyarısı (Bugün hava nasıl olacak?) - 2

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların Ege'nin kıyı kesimleri, İstanbul, Çanakkale, Balıkesir, Tekirdağ ve Kırklareli ile Edirne'nin doğu çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Marmara’nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Meteorolojiden sarı ve turuncu kodlu şiddetli yağış uyarısı (Bugün hava nasıl olacak?) - 3

SARI VE TURUNCU KODLU UYARI

Meteoroloji Genel Müdürülüğü tarafından 8 il için sarı kodlu uyarı verilirken 2 il için ise turuncu kodlu uyarı verildi.

Aydın, Çanakkale, İzmir, Manisa, Tekirdağ, Balıkesir, Edirne ve Muğla'ya sarı kodlu yine Muğla ve Kırklareli'ye turuncu kodlu uyarıda bulunuldu.

Meteorolojiden sarı ve turuncu kodlu şiddetli yağış uyarısı (Bugün hava nasıl olacak?) - 4

SARI VE TURUNCU KODLU UYARILAR NEDİR?

Turuncu kod, havayla ilgili “tehlikeli” durumlarda kullanılıyor. Bu renkte tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla gerçekleşmiyor. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemel görülüyor. Çok tedbirli olunması, güncel meteorolojik koşullar ve tahminlerin takip edilmesi gerekiyor.

Sarı kod, havada "potansiyel tehlike" durumuna işaret ediyor. Tahmin edilen meteorolojik hadise olağan dışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli davranılması uyarısında bulunuluyor.

Meteorolojiden sarı ve turuncu kodlu şiddetli yağış uyarısı (Bugün hava nasıl olacak?) - 5

MARMARA BÖLGESİNDE HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, İstanbul, Çanakkale, Balıkesir, Kırklareli ve Tekirdağ çevreleri ile Edirne'nin doğu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, doğu kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

SAKARYA °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Meteorolojiden sarı ve turuncu kodlu şiddetli yağış uyarısı (Bugün hava nasıl olacak?) - 6

EGE BÖLGESİNDE HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Ege'nin kıyı kesimleri ile Manisa çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 32°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 32°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

MUĞLA °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Meteorolojiden sarı ve turuncu kodlu şiddetli yağış uyarısı (Bugün hava nasıl olacak?) - 7

AKDENİZ'DE HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz'in aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

MERSİN °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

Meteorolojiden sarı ve turuncu kodlu şiddetli yağış uyarısı (Bugün hava nasıl olacak?) - 8

İÇ ANADOLU BÖLGESİNDE HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzey ve batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve batı kesimleri sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, batı çevreleri öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİVAS °C, 33°C
Parçalı bulutlu

Meteorolojiden sarı ve turuncu kodlu şiddetli yağış uyarısı (Bugün hava nasıl olacak?) - 9

BATI KARADENİZ'DE HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu, Düzce ile bölgenin iç kesimlerinin öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu

Meteorolojiden sarı ve turuncu kodlu şiddetli yağış uyarısı (Bugün hava nasıl olacak?) - 10

ORTA VE DOĞU KARADENİZ'DE HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Samsun ve kıyı illerinin iç kesimlerinin kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 32°C
Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TOKAT °C, 34°C
Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri öğle saatlerinden sonra kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Meteorolojiden sarı ve turuncu kodlu şiddetli yağış uyarısı (Bugün hava nasıl olacak?) - 11

DOĞU ANADOLU BÖLGESİNDE HAVA DURUMU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 36°C
Az bulutlu

VAN °C, 28°C
Az bulutlu

Meteorolojiden sarı ve turuncu kodlu şiddetli yağış uyarısı (Bugün hava nasıl olacak?) - 12

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİNDE HAVA DURUMU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 39°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 39°C
Az bulutlu ve açık

Meteorolojiden sarı ve turuncu kodlu şiddetli yağış uyarısı (Bugün hava nasıl olacak?) - 13

5 EYLÜL SALI HAVA DURUMU

Meteorolojiden sarı ve turuncu kodlu şiddetli yağış uyarısı (Bugün hava nasıl olacak?) - 14

6 EYLÜL ÇARŞAMBA HAVA DURUMU

Meteorolojiden sarı ve turuncu kodlu şiddetli yağış uyarısı (Bugün hava nasıl olacak?) - 15

7 EYLÜL PERŞEMBE HAVA DURUMU

Meteorolojiden sarı ve turuncu kodlu şiddetli yağış uyarısı (Bugün hava nasıl olacak?) - 16

8 EYLÜL CUMA HAVA DURUMU

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