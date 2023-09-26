Mevlid Kandili 2023: Mevlid Kandili'nde neler yapılır? İbadetleri ve duaları nelerdir?

MEVLİD KANDİLİ'NDE NELER YAPILIR?

Mevlid Kandili hadislerine göre, kandilde yapılması tavsiye edilenler şu şekildedir;



1. ORUÇ TUTMAK



"Resûlullah Efendimiz doğduğum gün oruç tutarım buyuruyor, Peygamberimiz tuttuğuna göre, şükrâne olarak Cenâb-ı Hakk’a teşekkür olarak tutmakta ecir var, müstehabdır.



Resûlullah’a pazartesi günü oruç tutmanın fazileti soruldu. O da şöyle buyurdu: “O gün, benim doğduğum, peygamber olduğum (veya bana vahiy geldiği) gündür." (Müslim, Siyam 197, 198)



Bu hadisten yola çıkarak Hz. Muhammed'in doğduğu gün oruç tutmanın güzel olacağını belirtilmiştir



Peygamber Efendimiz (s.a.v.) cihânı teşrifi bir bayram, yani bir sevinç günü telâkkî edilir. Bunun için nasıl bayramda oruç tutulmazsa, Mevlid Kandili günü de oruç tutulmasa câizdir. Bunun için hayır-hasenatta bulunur. Hz. Muhammed'in ümmeti olmanın sevinciyle fakir-fukarâyı sevindirir. Kur’ân-ı Kerîm’ler okur, sohbetler eder. Bu günü de öyle bir bayram sevinci içinde geçirirse, bu da çok güzel buyruluyor.



Yani, tutulsa da müstehabdır, tutulmasa da müstehabdır.



2. SALAVAT GETİRMEK



Peygamber Efendimize salavat getirmeyi Allah Teâla emretmiştir. Peygamber Efendimizin dünyaya geldiği bu gecede en önemli ibadetlerden biri de ona salavat getirmektir. Ayrıca hadis-i şeriflerde salavat getirenin bütün sıkıntılarının gideririleceği bildirilmiştir.



3. KAZA VE NAFİLE NAMAZI KILMAK



Peygamber Efendimiz: “Namaz, gözümün nûrudur.” (Nesâî, Ahmed bin Hanbel) buyurmuşlardır. Hak dostları bu gecelerde namaz kılmanın ehemmiyetine dikkat çekmişler ve namaz borcu olanların kaza namazı kılmalarını tavsiye etmişlerdir. Kaza namazı olmayanların nâfile namaz kılınabiliceği bildirilmiştir.