Milletvekili Genel Seçimlerinde seçilen ve seçilemeyen adaylar

Meclis'e girecek milletvekilleri resmi olmayan sonuçlara göre belli oldu.
Siyasi partiler listelerinde dikkat çekici isimlere yer vermişti. O adaylardan bazıları meclise girerken, bazıları ise Meclis dışı kaldı.
MHP'nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in çocukları. Yıldırım Tuğrul Türkeş AK Parti'den, Ayyüce Türkeş ise İYİ Parti'den aday gösterilmişti.
Yıldırım Tuğrul Türkeş Ankara, Ayyüce Türkeş ise Adana Milletvekili olarak Meclis'e girdi.
Ensarioğlu ailesinden 3 isim, seçime girdi. AK Parti Galip Ensarioğlu'nu (Fotoğrafta), İYİ Parti ise Vejdin Ensarioğlu'nu Diyarbakır'dan aday göstermişti. Galip Ensarioğlu Meclis'e girerken, Vejdin Ensarioğlu seçilemedi.
Salim Ensarioğlu ise İYİ Parti İstanbul milletvekili olarak Meclis'e girdi.
Milletvekili listelerinde spor dünyasından da isimler vardı. Eski futbolcu ve teknik direktör Ünal Karaman İYİ Parti Konya milletvekili oldu.
Yine İYİ Parti'den Hatay Milletvekili adayı olan eski milli futbolcu Gökhan Zan ise seçilemedi.
AK Parti İstanbul Milletvekili Adayı olan Milli Yüzücü Umut Arman Sonay da Meclis'e giremeyen isimler arasında.
Sanat dünyasından da bir çok isim Meclis'e girdi. Müzisyen Yücel Arzen AK Parti İstanbul Millletvekili seçildi.
Yine AK Parti'den oyuncu Bahadır Yenişehiroğlu da Manisa Milletvekili oldu.
Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili adayı sanatçı Davut Güloğlu Meclis'e giremedi.
MHP Muğla Milletvekili adayı oyuncu Özlem Balcı da seçilemedi.
AK Parti listelerinden seçime giren HÜDAPAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ile Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Önder Aksakal İstanbul Milletvekili olarak Meclis'e girdi.
CHP listelerinden seçime giren Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül ise Erzincan milletvekili oldu.
Merhum Başbakanlardan Necmettin Erbakan'ın oğlu ve Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan da ise İstanbul milletvekili olarak Meclis'te görev yapacak.
Seçimlere kendi parti logosuyla girme kararı alan Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici ise milletvekili seçilemedi.
CHP Ankara 1. bölgeden aday gösterilmesi büyük tartışmaya yol açan eski Adalet Bakanı Sadulllah Ergin, milletvekili oldu.
AK Parti İzmir Milletvekili adayı olan gazeteci Şebnem Bursalı ile İstanbul Milletvekili adayı olan gazeteci Hulki Cevizoğlu Meclis'e girdi.
Ağrı Belediye Başkanlığı görevinden istifa ederek AK Parti İzmir Milletvekili adayı olan Savcı Sayan (Fotoğrafta) ise seçilemedi.