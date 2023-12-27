Milli Piyango bilet sorgulama 2024: Milli Piyango yılbaşı çekiliş sonuçları sorgulama ekranı NTV'de

Milli Piyango çekiliş sonuçları için geri sayım başladı. Yeni yıla zengin olma hayaliyle giren ve Milli Piyango çekilişi öncesinde çeyrek, yarım ve tam bilet alan vatandaşlar, yılbaşı çekiliş sonuçlarının ne zaman belli olacağını merak ediyor. Milli Piyango yılbaşı çekiliş sonuçları, yılbaşı akşamı "Ntv.com.tr" adresinden canlı olarak bilet sorgulama ekranıyla erişime açılacak.

Milli Piyango bilet sorgulama 2024: Milli Piyango yılbaşı çekiliş sonuçları sorgulama ekranı NTV'de - 1

2024 Milli Piyango yılbaşı çekilişi bilet sorgulama ekranı, yılbaşı akşamını sabırsızlıkla bekleyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Bu yıl, Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde 400 milyon TL’lik büyük ikramiyenin tamamı dağıtım garantili olacak. Çekiliş sonuçları 31 Aralık 2023 Pazar akşamı Ntv.com.tr'den canlı olarak duyurulacak.

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Milli Piyango bilet sorgulama 2024: Milli Piyango yılbaşı çekiliş sonuçları sorgulama ekranı NTV'de - 2

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi, 31 Aralık 2023 Pazar akşamı Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilecek.

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi bilet sonuçları, 31 Aralık 2023 akşamı www.millipiyangoonline.com adresinden sorgulanabilecek.

Milli Piyango bilet sorgulama 2024: Milli Piyango yılbaşı çekiliş sonuçları sorgulama ekranı NTV'de - 3

2024 MİLLİ PİYANGO BİLETLERİ NE KADAR?

Bilet fiyatları çeyrek 100 TL, yarım 200 TL ve tam 400 TL olarak belirlendi.

Yılbaşı biletleri gezici bayi ve sabit bayilerin yanı sıra online olarak www.millipiyangoonline.com adresinden, Milli Piyango Şans Oyunları uygulamasından ve sabit bayilerdeki oyun terminallerinden dijital bilet olarak alınabilecek.

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde 400 milyon TL’lik büyük ikramiyenin tamamı dağıtım garantili olacak. Bu yıla özel olarak belirlenen kuralla birlikte bilet payına bakılmaksızın, büyük ikramiye, isabet ettiği satılan bilet ya da biletler arasında eşit olarak paylaştırılacak.

Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi büyük ikramiye satılan bilete çıkana kadar devam edecek.

Milli Piyango bilet sorgulama 2024: Milli Piyango yılbaşı çekiliş sonuçları sorgulama ekranı NTV'de - 4

MİLLİ PİYANGO BÜYÜK İKRAMİYE TUTARI NE KADAR?

Milli Piyango tarafından yapılan açıklamada, yılbaşı özel çekilişinde bu yıl büyük ikramiye 400 milyon TL olacak.

Dağıtılacak toplam ikramiye tutarı ise 2 milyar 355 milyon 650 bin TL olacak.

Milli Piyango bilet sorgulama 2024: Milli Piyango yılbaşı çekiliş sonuçları sorgulama ekranı NTV'de - 5

ÇEKİLİŞ CANLI YAYINDA GERÇEKLEŞECEK

Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi, 31 Aralık 2023 gecesi televizyonda canlı olarak yayınlanacak ve tüm çekiliş sonuçları www.millipiyangoonline.com adresinden açıklanacak.

Oyun severler, amorti sonuçları da dahil olmak üzere biletlerine ikramiye çıkıp çıkmadığını www.millipiyangoonline.com’dan kolaylıkla öğrenebilecek.

Milli Piyango bilet sorgulama 2024: Milli Piyango yılbaşı çekiliş sonuçları sorgulama ekranı NTV'de - 6

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Milli Piyango yılbaşı çekilişi için bilet alan vatandaşlar, yılbaşı akşamı büyük ikramiyenin kendilerine çıkıp çıkmadığını Milli Piyango üzerinden kolayca sorgulayabilecek.

Tüm çekiliş sonuçları www.millipiyangoonline.com adresinden açıklanacak.

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