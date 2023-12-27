Milli Piyango bilet sorgulama 2024: Milli Piyango yılbaşı çekiliş sonuçları sorgulama ekranı NTV'de
Milli Piyango çekiliş sonuçları için geri sayım başladı. Yeni yıla zengin olma hayaliyle giren ve Milli Piyango çekilişi öncesinde çeyrek, yarım ve tam bilet alan vatandaşlar, yılbaşı çekiliş sonuçlarının ne zaman belli olacağını merak ediyor. Milli Piyango yılbaşı çekiliş sonuçları, yılbaşı akşamı "Ntv.com.tr" adresinden canlı olarak bilet sorgulama ekranıyla erişime açılacak.
2024 Milli Piyango yılbaşı çekilişi bilet sorgulama ekranı, yılbaşı akşamını sabırsızlıkla bekleyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Bu yıl, Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde 400 milyon TL’lik büyük ikramiyenin tamamı dağıtım garantili olacak. Çekiliş sonuçları 31 Aralık 2023 Pazar akşamı Ntv.com.tr'den canlı olarak duyurulacak.