Milli Piyango sonuçları 2020 canlı (Milli Piyango sorgulama ekranı ntv.com.tr'de)

Merakla beklenen 80 milyon TL'lik ikramiye için yılbaşı 2020 çekilişi başladı.
Halka açık gerçekleştirilecek çekilişte büyük yılbaşı ikramiyesi, 2 adet amorti akşam 20.00 ile 21.00 arasında çekilecek.
Yılbaşı özel çekilişinde 80 milyon liralık büyük ikramiyenin yanı sıra 1 adet 8 milyon lira, 10 adet 1 milyon lira, 30 adet 100 bin lira, 100 adet 10 bin lira ve 200 adet 5 bin liralık ikramiye verilecek.
Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi kapsamında ödenecek toplam ikramiye tutarı ise 436 milyon 540 bin lira olacak.
Tam bilet alanlar 70 TL,
Yarım bilet alanlar 35 TL,
Çeyrek bilet alanlar ise 17,5 TL almaya hak kazanacaklar.
Teselli ikramiyesini ise büyük ikramiyeyi 1 rakamla kaçıran için verilen ikramiye.
2019 Milli Piyango çekilişi başlıyor. Önce küçük ikramiyeleri kazanan numaralar belirlenecek. Ankara Milli Piyango Genel Müdürlüğü'nden NTV muhabiri Serkan Kaya aktardı.