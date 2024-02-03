Miraç Kandili 2024: Miraç Kandili ne zaman, ayın kaçında? (Diyanet kandil takvimi)

Miraç Kandili'nin ne zaman idrak edileceği, dini vazifelerini yerine getirmek için bekleyen yüz binlerce vatandaşın sorguladığı konular arasında yer alıyor. Hz. Muhammed'in Allah'ın huzuruna yükseldiği gece olarak kabul edilen Miraç Kandili, bu yıl yine bol ibadet ve dualarla ihya edilecek. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı 2024 dini takvimi sonrasında Miraç Kandili tarihi belli oldu. Peki, 2024 Miraç Kandili ne zaman?

Miraç Kandili 2024: Miraç Kandili ne zaman, ayın kaçında? (Diyanet kandil takvimi) - 1

2024 Miraç Kandili için geri sayım başladı. Bu yıl yine yüz binlerce Müslüman bu özel gece ellerini Allah'a açarak bol bol dua edecek ve dini vazifelerini gerçekleştirecek. Hz. Muhammed'in miraca yükseldiği geceyi temsil eden Miraç Kandili, üç ayların en önemli günleri arasında yer alıyor. Peki, 2024 Miraç Kandili ne zaman idrak edilecek?

TÜRKİYE HABERLERİ

Miraç Kandili 2024: Miraç Kandili ne zaman, ayın kaçında? (Diyanet kandil takvimi) - 2

2024 MİRAÇ KANDİLİ NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2024 yılı kandil takvimini açıkladı ve Miraç Kandili tarihi belli oldu.

Buna göre; 2024 Miraç Kandili 6 Şubat 2024 Salı günü idrak edilecek.

Miraç Kandili 2024: Miraç Kandili ne zaman, ayın kaçında? (Diyanet kandil takvimi) - 3

MİRAÇ KANDİLİ'NİN ÖNEMİ NE?

Hz. Muhammed'in miraca yükseldiği geceyi temsil eden Miraç Kandili, İslam dininin hakim olduğu toplumlarda her yıl Recep ayının 26. gecesi kutlanıyor.

Miraç, İslam dininde ve mitolojik anlatımlarında, Hz. Muhammed'in göğe yükselip, Allah ve öte âlemleri ile görüp geriye döndüğü rivayetlerine verilen isimdir.

Hadis kaynaklarına göre Miraç'ta önce 50 vakit olarak bildirilen namaz, Peygamber Musa'nın bunun insanlara ağır geleceği şeklindeki ikazları üzerine Hz. Muhammed'in birkaç kere geri dönüp Allah'tan namazı hafifletmesini dilemesinin ardından beş vakte indirilmiştir.

Miraç Kandili 2024: Miraç Kandili ne zaman, ayın kaçında? (Diyanet kandil takvimi) - 4

2024 KANDİL TAKVİMİ

Üç ayların başlangıcından sonra ilk kandil, Receb ayının ilk manevi günü olan Regaib Kandili ile 11 Ocak 2024 Perşembe gecesi gerçekleşti.

Miraç Kandili 6 Şubat 2024 Salı günü, Berat Kandili ise 24 Şubat 2024 Pazartesi günü idrak edilecek.

DAHA FAZLA GÖSTER