Miraç Kandili 2024: Miraç Kandili ne zaman, ayın kaçında? (Diyanet kandil takvimi)
Miraç Kandili'nin ne zaman idrak edileceği, dini vazifelerini yerine getirmek için bekleyen yüz binlerce vatandaşın sorguladığı konular arasında yer alıyor. Hz. Muhammed'in Allah'ın huzuruna yükseldiği gece olarak kabul edilen Miraç Kandili, bu yıl yine bol ibadet ve dualarla ihya edilecek. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı 2024 dini takvimi sonrasında Miraç Kandili tarihi belli oldu. Peki, 2024 Miraç Kandili ne zaman?
2024 Miraç Kandili için geri sayım başladı. Bu yıl yine yüz binlerce Müslüman bu özel gece ellerini Allah'a açarak bol bol dua edecek ve dini vazifelerini gerçekleştirecek. Hz. Muhammed'in miraca yükseldiği geceyi temsil eden Miraç Kandili, üç ayların en önemli günleri arasında yer alıyor. Peki, 2024 Miraç Kandili ne zaman idrak edilecek?