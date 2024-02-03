Miraç Kandili 2024: Miraç Kandili ne zaman, ayın kaçında? (Diyanet kandil takvimi)

2024 Miraç Kandili için geri sayım başladı. Bu yıl yine yüz binlerce Müslüman bu özel gece ellerini Allah'a açarak bol bol dua edecek ve dini vazifelerini gerçekleştirecek. Hz. Muhammed'in miraca yükseldiği geceyi temsil eden Miraç Kandili, üç ayların en önemli günleri arasında yer alıyor. Peki, 2024 Miraç Kandili ne zaman idrak edilecek?