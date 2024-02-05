Miraç Kandili mesajları 2024: Kısa, uzun, anlamlı, ayet içeren kandil mesajları
Yılın ikinci kandili olan Miraç Kandili'ne kısa bir süre kala kandil mesajları paylaşımları başladı. Bir kandil gününe daha ulaşmanın mutluluğunu yaşayan vatandaşlar, Miraç kandili temalı mesajlarla duygularını dile getiriyor. İşte kısa, uzun, anlamlı, ayet içeren kandil mesajları...
Yılın ikinci kandili olan Miraç Kandili her yıl olduğu gibi bu yıl da ibadetler ve dualarla geçecek. Kandil ruhunu sevdikleriyle paylaşmak isteyenler, duygularını dile getirebilecekleri mesaj örneklerini inceliyor. İşte sosyal medyada ve WhatsApp'ta paylaşabileceğiniz Miraç Kandili mesajları örnekleri...