Miraç Kandili mesajları 2024: Kısa, uzun, anlamlı, ayet içeren kandil mesajları

Yılın ikinci kandili olan Miraç Kandili'ne kısa bir süre kala kandil mesajları paylaşımları başladı. Bir kandil gününe daha ulaşmanın mutluluğunu yaşayan vatandaşlar, Miraç kandili temalı mesajlarla duygularını dile getiriyor. İşte kısa, uzun, anlamlı, ayet içeren kandil mesajları...

Miraç Kandili mesajları 2024: Kısa, uzun, anlamlı, ayet içeren kandil mesajları - 1

Yılın ikinci kandili olan Miraç Kandili her yıl olduğu gibi bu yıl da ibadetler ve dualarla geçecek. Kandil ruhunu sevdikleriyle paylaşmak isteyenler, duygularını dile getirebilecekleri mesaj örneklerini inceliyor.  İşte sosyal medyada ve WhatsApp'ta paylaşabileceğiniz Miraç Kandili mesajları örnekleri...

TÜRKİYE HABERLERİ

Miraç Kandili mesajları 2024: Kısa, uzun, anlamlı, ayet içeren kandil mesajları - 2

MİRAÇ KANDİLİ MESAJLARI

"Tüm İslam âleminin Miraç Kandili mübarek olsun. Bu kutlu gecenin tüm dünya için salgın hastalıklardan arınmış, sağlıklı, huzurlu ve bereketli günlere vesile olmasını temenni ediyorum."

"Bu gece kulun yalvarış ve yakarışlarını Yüce Mevla’ya sunacağı ve O’nun sonsuz affından, merhametinden, iyiliğinden bol bol yararlanacağı umut, huzur ve müjde gecesidir. Türk İslam âleminin Miraç kandili kutlu olsun."

"Tüm İslam aleminin mübarek Miraç Kandili kutlu olsun... Allah'ım dua ediyorum bu illetten umarım bir an önce tüm insanlık kurtulur."



Miraç Kandili mesajları 2024: Kısa, uzun, anlamlı, ayet içeren kandil mesajları - 3

"Tüm İslam aleminin Miraç Kandili kutlu olsun. Böyle mübarek bir günde tüm dualarımızın kabul olması dileğiyle. Herkese hayırlı günler."

"İbadetlerimizin makbul,
Dualarımızın kabul olduğu,
İnsanlığın; sağlık, mutluluk, barış, huzur bulduğu,
Miraç'ın hayırlara vesile olduğu bir gece olsun. Tüm İslam âleminin Miraç Kandili Kutlu, şehitlerimizin ruhu şad olsun."

"Miraç yükselmek anlamına gelir.. Varlığın zaman ve mekanla kayıtlı olmayan bir menzilde yol almasıdır. Namaz mü'minin miracıdır sözü bu anlamda kişinin Rabbine yükselişi demektir.Her amelimizin Allah için bir miraç olması dileğiyle.. Müslümanların miraç kandili kutlu olsun.."

Miraç Kandili mesajları 2024: Kısa, uzun, anlamlı, ayet içeren kandil mesajları - 4

"Şiddetin, kibrin, öfkenin yok olduğu bir Kandil diliyorum. Hepimizin Miraç Kandili kutlu olsun."

"Tüm İslam aleminin Miraç Kandili mübarek olsun. Bu kutlu gecenin Gazi şehrimize, ülkemize ve insanlığa hayırlara vesile olmasını diliyorum.Rabbim muhabbet ve kardeşliğimizi bu kutlu gecenin hürmetine daim kılsın."

"Cenab-ı Hak tarafından Âlemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz (SAV)’in İsra mucizesine şahit olan bu kutlu gece başta namaz olmak üzere müminlere getirilen müjdelerle doludur."

"Lâ yükellifullahü nefsen illâ vüs'aha...
İnandık, iman ettik...
Miraç Kandili Türk-İslam Âlemine kutlu olsun, hayırlar getirsin"

Miraç Kandili mesajları 2024: Kısa, uzun, anlamlı, ayet içeren kandil mesajları - 5

"Sıkıntıların ferahlığa tebdil edildiği bu mübarek gecede, Rabb’im dualarımızı kabul eylesin. Miraç Kandili’miz kutlu olsun."

"Mübarek Miraç Kandili gecesinde kalplerdeki dualarımız ortak. Dileğim odur ki; bu kutlu gece, yaralarımızın bir an önce sarılmasına, birlik ve beraberliğin yüceltilmesine vesile olsun. Miraç kandiliniz Mübarek olsun."

"Allahım! Bizleri Regaib’le sana rağbet eden, Miraç ile yücelen, Berat ile kurtuluşa eren, Kadrini idrak ederek seni hak eden kullarından eyle."

Miraç Kandili mesajları 2024: Kısa, uzun, anlamlı, ayet içeren kandil mesajları - 6

"Andolsun, Allah'ın rasûlünde sizin için, Allah'a ve âhiret gününe kavuşmayı umanlar için ve Allah'ı çok ananlar için güzel bir örnek vardır." (Ahzâb, 21)Yüce Mevla'dan üç ayların ve bu mübarek gecenin bereket ikliminin insanlığın hidayetine, barış ve huzuruna vesile olmasını dilerim. Miraç Kandiliniz mübarek olsun."

"Kim ihlaslı olarak "Lailâhe İllallah Muhammedun Resulullah" derse cennete girer." "Onun ihlası nedir" diye soruldu; "Kişiyi Allah Teala'nın haramlarınadan korumasıdır" buyurdu."(El-Heysemi, Mecmeu'z-Zevâid, c. 1.s.18.)

"Varlığı ebedi olan, merhamet sahibi, adaletli Yüce Allah kendisine dua edenleri geri çevirmez. Dualarınızın Rabbin yüce katına iletilmesine vesile olan kandiliniz mübarek olsun."

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