Miraç Kandili ne zaman? 2023 Kandil günleri

Üç ayların başlamasının ardından, yılın ilk kandili olan Regaib Kandili 26 Ocak 2023 tarihinde idrak edildi. Diyanet tarafından yayınlanan takvim doğrultusunda yılın ikinci kandili olma özelliğini taşıyan Miraç Kandili ise şubat ayında gerçekleştirilecek. Peki, Miraç Kandili ne zaman? İşte 2023 kandil günleri

Miraç Kandili ne zaman? 2023 Kandil günleri - 1

Hazreti Muhammed'in Allah'ın huzuruna yükseldiği gece olarak kabul edilen Miraç Kandili için geri sayım sürüyor. Miraç Kandili, 23 Ocak'ta başlayan "üç aylar"ın ilki olan recep ayının 27'nci gecesine denk geliyor.

Miraç Kandili ne zaman? 2023 Kandil günleri - 2

MİRAÇ VE DİĞER KANDİL GÜNLERİ

Hazreti Muhammed'in Allah'ın huzuruna yükseldiği gece olarak kabul edilen Miraç Kandili'nin 17 Şubat'ta ve "ramazanın müjdecisi" kabul edilen Berat Kandili'nin 6 Mart'ta idrak edilmesinin ardından Müslümanlarca "on bir ayın sultanı" olarak tanımlanan ramazan 23 Mart'ta başlayacak.

Kur'an-ı Kerim'de "Bin aydan daha hayırlı" olduğu bildirilen Kadir Gecesi, ramazanın 27. gecesi olan 17 Nisan'da idrak edilecek ve Müslümanlar 21 Nisan'da Ramazan Bayramı'nı karşılayacak.

Miraç Kandili ne zaman? 2023 Kandil günleri - 3

MİRAÇ KANDİLİNİN ÖNEMİ

Miraç, İslam dininde ve mitolojik anlatımlarında, Hz. Muhammed'in göğe yükselip, Allah ve öte âlemleri ile görüp geriye döndüğü rivayetlerine verilen isimdir.

Miraç Kandili ne zaman? 2023 Kandil günleri - 4

Hadis kaynaklarına göre Miraç'ta önce 50 vakit olarak bildirilen namaz, Peygamber Musa'nın bunun insanlara ağır geleceği şeklindeki ikazları üzerine Hz. Muhammed'in birkaç kere geri dönüp Allah'tan namazı hafifletmesini dilemesinin ardından beş vakte indirilmiştir.

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER