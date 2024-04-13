MSÜ tercihleri için son gün ne zaman? (2024 MSÜ tercih tarihleri)

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercih işlemleri nisan ayı itibariyle başladı. Askeri öğrenci olabilmek için MSÜ sınavlarına giren ve aldıkları puanlara göre tercih işlemlerini gerçekleştirmek isteyen adaylar, tercih tarihlerini araştırıyor. Peki, MSÜ tercihleri için son gün ne zaman?

MSÜ tercihleri için son gün ne zaman? (2024 MSÜ tercih tarihleri) - 1

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercih takvimi paylaşıldı. Takvim doğrultusunda Milli Savunma Üniversitesi tercih işlemleri 3 Nisan'da başladı. Adaylar tercihlerini "personeltemin.msb.gov.tr" adresinden gerçekleştirebilecek.

TÜRKİYE HABERLERİ

MSÜ tercihleri için son gün ne zaman? (2024 MSÜ tercih tarihleri) - 2

MSÜ TERCİH TARİHLERİ

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercihleri, 3 Nisan-10 Mayıs tarihleri arasında tamamlanacak.

MSÜ tercihleri için son gün ne zaman? (2024 MSÜ tercih tarihleri) - 3

ÖSYM Başkanlığınca yapılacak 2024 Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavına (2024-MSÜ) katılan adayların, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini, Millî Savunma Bakanlığı tarafından adaylara duyurulacak tarihler arasında https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresine girerek yapmaları gerekmektedir (Belirtilen süre içerisinde internet sitesi üzerinden tercihini yapmayan adaylar, 2’nci seçim aşamalarına çağrılmayacaklardır.).

MSÜ tercihleri için son gün ne zaman? (2024 MSÜ tercih tarihleri) - 4

Yapılacak değerlendirme işlemlerinin ardından da sonuçlar ilan edilecek.

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