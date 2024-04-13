MSÜ tercihleri için son gün ne zaman? (2024 MSÜ tercih tarihleri)
Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercih işlemleri nisan ayı itibariyle başladı. Askeri öğrenci olabilmek için MSÜ sınavlarına giren ve aldıkları puanlara göre tercih işlemlerini gerçekleştirmek isteyen adaylar, tercih tarihlerini araştırıyor. Peki, MSÜ tercihleri için son gün ne zaman?
Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercih takvimi paylaşıldı. Takvim doğrultusunda Milli Savunma Üniversitesi tercih işlemleri 3 Nisan'da başladı. Adaylar tercihlerini "personeltemin.msb.gov.tr" adresinden gerçekleştirebilecek.