Muğla Datça'da orman yangını

Haberler - Anadolu Ajansı - DHA 13.07.2022 - 18:50
Muğla'nın Datça ilçesinde öğle saatlerinde çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Datça ilçesinde bağlı Mesudiye Mahallesi'nde başlayan yangın, bölgedeki şiddetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü.
Ekiplerin yangının etrafını çevirme çabasına rağmen alevler büyüdü.
Çok sayıda orman işçisi, arazöz ve iş makineleriyle yangının yerleşim birimlerine ilerlememesi için tedbir alındı. Alevler bazı yazlık evlere ulaştı, hasar görenler oldu.
Çok sayıda ev de tahliye edildi.
Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, yangında 10 uçak, 16 helikopter, 107 arazöz, 13 iş makinası ve 595 personel görev alıyor.
Belediyelerin itfaiye ekipleri ve askerler de söndürme çalışmalarına destek veriyor.
Datça Kaymakamı Mesut Çoban, yangın dolayısıyla Mesudiye Mahallesi'nin üst kısmındaki ormanlık alanda bulunan 20 evin tahliye edildiğini söyledi.
Bu evlerden ikisinin zarar gördüğünü aktaran Çoban, ayrıca 1'i orman işçisi 5 kişinin yaralandığını kaydetti.
Datça-Mesudiye karayolu, yangın nedeniyle geçici süre ulaşıma kapatıldı.
Jandarma ekipleri bölgeye görevliler dışında girişlere izin vermiyor. Orman işçileri ve itfaiye ekipleri yangının bölgedeki diğer evlere sıçramaması için çaba gösteriyor.
Öte yandan, söndürme çalışmalarına katılmaya giden bir itfaiye aracı devrildi. Hafif yaralanan 3 itfaiye erine sağlık ekiplerince olay yerinde müdahale edildi.
Bölgedeki rüzgarın 60 kilometreye kadar çıktığı ifade ediliyor.
NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, şiddetli rüzgarın özellikle gece 03.00'e kadar süreceğini belirtti.
Bu gece yarısının çok riskli olduğunu da açıklayan Çalışkan, ''Rüzgar sabah saatlerinden itibaren hafileyecek. Bu saatlerden sonra da şiddetlenmesini beklemiyoruz'' dedi.
Çalışkan, Çeşme'deki şiddetli rüzgara da dikkat çekti ve şu bilgileri verdi:
''Rüzgarın hızı 60 kilometreye kadar çıkıyor. 45 kilometrenin altına da inmesini beklemiyoruz. Ne yazık ki bölgedeki rüzgar, bu hızıyla bir hafta boyunca etkisini sürdürecek''