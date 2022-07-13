Muğla Datça'da orman yangını

Çalışkan, Çeşme'deki şiddetli rüzgara da dikkat çekti ve şu bilgileri verdi:

''Rüzgarın hızı 60 kilometreye kadar çıkıyor. 45 kilometrenin altına da inmesini beklemiyoruz. Ne yazık ki bölgedeki rüzgar, bu hızıyla bir hafta boyunca etkisini sürdürecek''