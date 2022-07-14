Gece görüşlü helikopterler ilk kez Datça'daki yangında göreve başladı

Muğla’nın Datça ilçesindeki orman yangınında Türkiye'de ilk defa gece görüşlü yangın söndürme helikopterleri tarafından alevlere müdahalede bulunuldu. Gece görüşlü helikopterlerin müdahalesi ile yangının daha kısa sürede kontrol altına alınması amaçlanıyor. Karadan da yangına müdahale gecenin karanlığında devam ediyor.

Haberler - İHA 14.07.2022 - 03:09 | Son Güncelleme : 14.07.2022 - 03:12

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