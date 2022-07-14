Datça'daki orman yangını kontrol altında

"ELEKTRİK TRAFOSUNDAN ÇIKTIĞI YÖNÜNDE"

Bakan Kirişci, dün Muğla Afet Koordinasyon Merkezi'nde yaptığı açıklamada ise 13 Temmuz'da saat 12.21 itibarıyla Mesudiye Mahallesi'nde çıkan yangına saat 12.35 gibi ekiplerin gerekli müdahaleyi yaptığını söyledi. Kirişci, yangının çıkış nedenine ilişkin, "Şu anki tespitimiz elektrik trafosundan çıktığı, ama kesin değerlendirmeleri ilerleyen saatlerde paylaşacağız" dedi. Bakan Kirişci, gece görüş sistemine sahip iki yangın söndürme helikopterinin de Datça'da ilk kez kullanılmaya başlandığını söyledi.