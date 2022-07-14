Datça'daki orman yangını kontrol altında

Haberler - NTV Haber - Anadolu Ajansı - DHA 14.07.2022 - 12:43 | Son Güncelleme : 14.07.2022 - 12:45
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Muğla'nın Datça ilçesi Mesudiye Mahallesi'nin Kocadağ mevkisindeki ormanlık alanda dün çıkan yangının kontrol altına alındığını açıkladı.
Kirişci, öğlen saatlerinde yaptığı açıklamada dördü ağır hasarlı 10 evin zarar gördüğünü, 7 kişinin tedavi edildiğini ve can kaybı olmadığını söyledi.
Çok sayıda orman işçisi, arazöz ve iş makineleriyle yangının yerleşim birimlerine ilerlememesi için tedbir alındı ancak alevler bazı yazlık evlere kadar ulaştı, hasar görenler oldu.
Çok sayıda ev de tahliye edildi.
Öte yandan alevlerin Kabaklarlı Plajı'na kadar ilerlemesi üzerine jandarma bölgede tahliye kararı aldı.
Jandarma, Hayıtbükü ve Kabaklarlı çevresindeki konaklama tesisi ve evlerde kalan tatilcilerden bölgeyi boşaltmalarını istedi.
Bunun üzerine tatilciler, kendi araçlarıyla bölgeden ayrılmaya başladı.
Bölgeyi terk eden yaklaşık 2 bin kişi Palamutbükü'ne yönlendirildi. Datça Kaymakamı Mesut Çoban, tatilcilerin bölgeden ayrılmaya başladığını belirterek, "İşletme sahipleri ise kendi istekleriyle kalmayı tercih etti" dedi.
Datça-Mesudiye karayolu da yangın nedeniyle geçici süre ulaşıma kapatıldı.
Söndürme çalışmalarına katılmaya giden bir itfaiye aracı da devrildi. Hafif yaralanan 3 itfaiye erine sağlık ekiplerince olay yerinde müdahale edildi.
Jandarma ekipleri bölgeye görevliler dışında girişlere izin vermedi. Orman işçileri ve itfaiye ekipleri yangının bölgedeki diğer evlere sıçramaması için çaba gösterdi.
Yangına, 1 İHA, 10 uçak, 20 helikopter, 179 arazöz, 21 ilk müdahale aracı, 29 iş makinesi ve 1500'e yakın işçiyle müdahale edildi. Söndürme çalışmalarına farklı kurumların ekiplerinin yanı sıra 130 gönüllü de destek verdi.
Bakan Kirişci, dün Muğla Afet Koordinasyon Merkezi'nde yaptığı açıklamada ise 13 Temmuz'da saat 12.21 itibarıyla Mesudiye Mahallesi'nde çıkan yangına saat 12.35 gibi ekiplerin gerekli müdahaleyi yaptığını söyledi. Kirişci, yangının çıkış nedenine ilişkin, "Şu anki tespitimiz elektrik trafosundan çıktığı, ama kesin değerlendirmeleri ilerleyen saatlerde paylaşacağız" dedi. Bakan Kirişci, gece görüş sistemine sahip iki yangın söndürme helikopterinin de Datça'da ilk kez kullanılmaya başlandığını söyledi.
Yangında yaklaşık 500-600 hektarlık bir alanın zarar gördüğünü belirten Kirişci, "Bu 500-600 hektarlık alanın tam olarak tespitini inşallah yangın kontrol altına alındıktan ve gerekli ölçümler yapıldıktan sonra daha net olarak ifade edilebilecek durumda olacağız. Teselli bulduğumuz en önemli husus, gerek insan noktasında gerekse canlı hayvan noktasında herhangi bir zayiatın olmaması" dedi.
2 bin 400 civarında vatandaşın, zarar görmemeleri, yangından olumsuz etkilenmemeleri için bulundukları mahalleden tahliye edildiklerini vurgulayan Kirişci, bu tahliye çalışmalarıyla birlikte yangın söndürme çalışmalarının büyük hızla sürdüğünü aktardı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Muğla'nın Datça ilçesinde çıkan orman yangınından 19 kişinin etkilendiğini duyurdu.
Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Muğla Datça’daki orman yangını maalesef devam ediyor. Şu ana kadar olaydan 19 kişi etkilendi. 9 kişinin tedavisi halen sürüyor, 9 kişi taburcu edildi, 1 kişi ise tedaviye ihtiyaç duymadı. 84 sağlık personelimiz; 18 ambulans, 9 UMKE Timi ve 1 Mobil Komuta Aracıyla görev başında" dedi.
Datça'daki orman yangınında havanın kararmasıyla birlikte karadan müdahale yoğunlaştı. Bölgeye takviye kara ekipleri sevk edildi.
Gece boyunca müdahale sürdü. Havanın aydınlanmasıyla havadan yapılan yoğun müdahale yeniden başladı.
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin ilk defa Datça'da kullanılacağını söylediği gece görüş sistemine sahip iki yangın söndürme helikopteri de çalışmalara katıldı. Helikopterler alevlerin üzerine aralıksız olarak sorti yaparak söndürme çalışmalarını sürdürdü.
Dün, bölgedeki rüzgar 60 kilometreye kadar çıktı.
Gece de etkisini sürdüren rüzgar, sabah saatlerinden itibaren yavaşladı.
Gün içinde kuvvetli rüzgar beklenmiyor.
Çeşme'deki şiddetli rüzgara da dikkat çeken NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan şu bilgileri verdi:
''Rüzgarın hızı 60 kilometreye kadar çıkıyor. 45 kilometrenin altına da inmesini beklemiyoruz. Ne yazık ki bölgedeki rüzgar, bu hızıyla bir hafta boyunca etkisini sürdürecek.''