Muğla'da müdür yardımcısı öğrencisini havaya kaldırıp fırlattı
Muğla Sakarya İlkokulu Müdür Yardımcısı Mehmet Serkan G., koridordaki ilkokul birinci sınıf öğrencisi E.S.'yi koltuk altından tutup, havaya kaldırdıktan sonra sınıfa fırlatarak belinden ve sırtından yaralanmasına neden oldu. E.S.'nin ailesinin şikayeti üzerine Mehmet Serkan G., hakkında başlatılan adli soruşturma sürüyor.
Muğla'nın Milas ilçesinde 6 yaşındaki öğrenciyi havaya kaldırıp fırlatan müdür yardımcısı, açığa alındıktan 6 gün sonra görevine iade edildi.