Müdür yardımcısı 6 yaşındaki öğrenciyi havaya kaldırıp fırlattı: O anlar kamerada
Muğla'nın Milas ilçesindeki Sakarya İlkokulu Müdür Yardımcısı Mehmet Serkan G., koridordaki ilkokul birinci sınıf öğrencisi E.S.'yi (6) koltuk altından tutup, havaya kaldırdıktan sonra sınıfa fırlatarak belinden ve sırtından yaralanmasına neden oldu. E.S.'nin ailesinin şikayeti üzerine Mehmet Serkan G., hakkında başlatılan adli soruşturma sürerken, yaşanan o anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
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