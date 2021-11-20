Müslüme, son yolculuğuna uğurlandı

Mersin'de kaybolduktan sonra cansız bedeni bulunan Müslüme, son yolculuğuna uğurlandı. Müslüme'nin anne ve babası, jandarma karakolunda ifade işlemleri bitmediği için cenazeye katılamadı.

Haberler - DHA 20.11.2021 - 16:52 | Son Güncelleme : 20.11.2021 - 17:33

Müslüme, son yolculuğuna uğurlandı - 1

'de kaybolan ve 10 gün sonra cansız bedeni bulunan 3 yaşındaki Müslüme Yağal, son yolculuğuna uğurlandı.

Müslüme, son yolculuğuna uğurlandı - 2

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Birimi'nde bu sabah otopsisi tamamlanan Müslüme Yağal'ın cenazesi, dayısı Ercan Yağal ve ablası Nurcan Özcan tarafından teslim alındı.

Müslüme, son yolculuğuna uğurlandı - 3

Müslüme'nin cenazesi, işlemlerin ardından memleketleri Karaman'a getirildi. Cenazesi önce Karaman Devlet Hastanesi’ne konuldu. Anneanne Müslüme Yağal, torununun cenazesini kendisi yıkadı. Çeltek Mahallesi'nde bulunan Kazalpa Mezarlığı önüne getirilen minik Müslüme için burada cenaze namazı kılındı.

Müslüme, son yolculuğuna uğurlandı - 4

Müslüme'nin tabutu, Türk bayrağı ve çiçeklerle süslendi. Abla Nurcan Özcan, Müslüme’nin tabutuna sarılarak gözyaşı döktü.

Müslüme, son yolculuğuna uğurlandı - 5

ANNE VE BABA CENAZEYE KATILAMADI

Minik Müslüme’nin ölü bulunmasının ardından gözaltına alınan annesi Selvi Yağal ile babası Mehmet Yağal ve bazı akrabaları, jandarma karakolunda ifade işlemleri bitmediği için cenaze törenine katılamadı.

Müslüme, son yolculuğuna uğurlandı - 6

Müslüme’nin ablası Nurcan Özcan (24), “Müslüme ’nin canıydı. Allah’ım sevdiğini çabuk yanına alıyormuş. Melek oldu, gitti. Müslüme bulunduğu yere kendi imkanları ile gidemez. Görevliler cenazeyi çıkarırken bile zorlanmış. Anne ve babamın burada olmasını çok istedim. Cenazemizi aileden tek ben kaldıracağım. Onlar Müslüme’yi hiç göremedi. Ama şimdi her an gidebileceğimiz, dua edebileceğimiz bir mezarı oldu” dedi.

Müslüme, son yolculuğuna uğurlandı - 7

Müslüme’nin cenazesi, kılınan namazın ardından toprağa verildi.

Müslüme, son yolculuğuna uğurlandı - 8
Müslüme, son yolculuğuna uğurlandı - 9
Müslüme, son yolculuğuna uğurlandı - 10
Müslüme, son yolculuğuna uğurlandı - 11

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER