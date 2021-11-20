Müslüme, son yolculuğuna uğurlandı

Müslüme’nin ablası Nurcan Özcan (24), “Müslüme Türkiye’nin canıydı. Allah’ım sevdiğini çabuk yanına alıyormuş. Melek oldu, gitti. Müslüme bulunduğu yere kendi imkanları ile gidemez. Görevliler cenazeyi çıkarırken bile zorlanmış. Anne ve babamın burada olmasını çok istedim. Cenazemizi aileden tek ben kaldıracağım. Onlar Müslüme’yi hiç göremedi. Ama şimdi her an gidebileceğimiz, dua edebileceğimiz bir mezarı oldu” dedi.