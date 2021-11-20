Müslüme, son yolculuğuna uğurlandı

Haberler - DHA 20.11.2021 - 16:52 | Son Güncelleme : 20.11.2021 - 17:33
Mersin'de kaybolan ve 10 gün sonra cansız bedeni bulunan 3 yaşındaki Müslüme Yağal, son yolculuğuna uğurlandı.
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Birimi'nde bu sabah otopsisi tamamlanan Müslüme Yağal'ın cenazesi, dayısı Ercan Yağal ve ablası Nurcan Özcan tarafından teslim alındı.
Müslüme'nin cenazesi, işlemlerin ardından memleketleri Karaman'a getirildi. Cenazesi önce Karaman Devlet Hastanesi’ne konuldu. Anneanne Müslüme Yağal, torununun cenazesini kendisi yıkadı. Çeltek Mahallesi'nde bulunan Kazalpa Mezarlığı önüne getirilen minik Müslüme için burada cenaze namazı kılındı.
Müslüme'nin tabutu, Türk bayrağı ve çiçeklerle süslendi. Abla Nurcan Özcan, Müslüme’nin tabutuna sarılarak gözyaşı döktü.
Minik Müslüme’nin ölü bulunmasının ardından gözaltına alınan annesi Selvi Yağal ile babası Mehmet Yağal ve bazı akrabaları, jandarma karakolunda ifade işlemleri bitmediği için cenaze törenine katılamadı.
Müslüme’nin ablası Nurcan Özcan (24), “Müslüme Türkiye’nin canıydı. Allah’ım sevdiğini çabuk yanına alıyormuş. Melek oldu, gitti. Müslüme bulunduğu yere kendi imkanları ile gidemez. Görevliler cenazeyi çıkarırken bile zorlanmış. Anne ve babamın burada olmasını çok istedim. Cenazemizi aileden tek ben kaldıracağım. Onlar Müslüme’yi hiç göremedi. Ama şimdi her an gidebileceğimiz, dua edebileceğimiz bir mezarı oldu” dedi.
Müslüme’nin cenazesi, kılınan namazın ardından toprağa verildi.