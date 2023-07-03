Mutemeti kırmızı ışıkta soydular (Kadıköy'de 800 bin liralık hırsızlık)
Kadıköy’de kırmızı ışıkta bekleyen otomobilin yanına yaklaşan iki kişi, bir şirkette mutemet olarak çalışan Yıldıray Y.'nin aracının camını kırarak içinde yaklaşık 800 bin liralık döviz ve Türk lirası bulunan çantayı çaldı. Polis, güvenlik kameralarından yola çıkarak bir kişiyi gözaltına aldı. Kaçan ikinci kişiyi yakalama çalışmaları sürüyor.
Kadıköy’de 9 Haziran Cuma günü meydana gelen olayda bir işyerinde mutemet olarak çalışan Yıldıray N., bankadan çektiği şirkete ait parayla işyerine geri dönüyordu.
Yıldıray N. otomobiliyle kırmızı ışıkta beklediği sırada motosikletle otomobilin yanına yaklaşan iki şüpheliden biri, arka camı kırarak koltukta bulunan ve içinde 35 bin 400 Türk lirası ile 28 bin 560 dolar olan çantayı alarak kaçtı.