Mutemeti kırmızı ışıkta soydular (Kadıköy'de 800 bin liralık hırsızlık)

Kadıköy’de 9 Haziran Cuma günü meydana gelen olayda bir işyerinde mutemet olarak çalışan Yıldıray N., bankadan çektiği şirkete ait parayla işyerine geri dönüyordu.

Yıldıray N. otomobiliyle kırmızı ışıkta beklediği sırada motosikletle otomobilin yanına yaklaşan iki şüpheliden biri, arka camı kırarak koltukta bulunan ve içinde 35 bin 400 Türk lirası ile 28 bin 560 dolar olan çantayı alarak kaçtı.