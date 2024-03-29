Nasıl oy kullanacağım? Oy kullanırken dikkat edilmesi gerekenler (31 Mart 2024 YSK oy kullanma rehberi)
Seçimlerde nasıl oy kullanacağım sorusunun yanıtı, ilk kez oy kullanacak olan vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde, sandık kurullarına gidip kabinlerde oy kullanacak olan vatandaşlar için Yüksek Seçim Kurulu (YSK) 5 adımda oy kullanma rehberini yayımlandı. Peki, nasıl oy kullanacağım? Oy kullanırken dikkat edilmesi gerekenler neler?
31 Mart 2024 yerel seçimleri öncesi "Nasıl oy kullanacağım?" sorusu, oy kullanmaya gidecek vatandaşların gündeminde yer alıyor. İlk kez seçimde oy verecek olan vatandaşlar, oy kullanırken dikkat edilmesi gerekenleri merak ediliyor. YSK tarafından paylaşılan oy kullanma rehberi sonrasında, oy kullanırken dikkat edilmesi gerekenler belli oldu.
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İşte 5 adımda oy kullanma rehberi;