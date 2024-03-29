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Nasıl oy kullanacağım? Oy kullanırken dikkat edilmesi gerekenler (31 Mart 2024 YSK oy kullanma rehberi)

Seçimlerde nasıl oy kullanacağım sorusunun yanıtı, ilk kez oy kullanacak olan vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde, sandık kurullarına gidip kabinlerde oy kullanacak olan vatandaşlar için Yüksek Seçim Kurulu (YSK) 5 adımda oy kullanma rehberini yayımlandı. Peki, nasıl oy kullanacağım? Oy kullanırken dikkat edilmesi gerekenler neler?

Nasıl oy kullanacağım? Oy kullanırken dikkat edilmesi gerekenler (31 Mart 2024 YSK oy kullanma rehberi) - 1

31 Mart 2024 yerel seçimleri öncesi "Nasıl oy kullanacağım?" sorusu, oy kullanmaya gidecek vatandaşların gündeminde yer alıyor. İlk kez seçimde oy verecek olan vatandaşlar, oy kullanırken dikkat edilmesi gerekenleri merak ediliyor. YSK tarafından paylaşılan oy kullanma rehberi sonrasında, oy kullanırken dikkat edilmesi gerekenler belli oldu.

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İşte 5 adımda oy kullanma rehberi;

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Nasıl oy kullanacağım? Oy kullanırken dikkat edilmesi gerekenler (31 Mart 2024 YSK oy kullanma rehberi) - 2

1- NEREDE OY KULLANILACAĞI NASIL ÖĞRENİLECEK?

Seçmenler, nerede ve hangi sandıkta oy kullanacağını, YSK'nin internet sitesinden, e-Devlet kapısından, YSK'nin Seçmen Sorgulama Mobil Uygulamasından veya "444 9 975" numaralı YSK Çağrı Merkezi'nden kontrol edebilecek.

Oy verme günü, seçmen bilgi kağıdının getirilmesi zorunlu olmayacak.

Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır, Kilis illerinde ve bu illerde bulunan ceza infaz kurumlarında oy vermenin başlangıç ve bitiş saatleri 07.00-16.00 olarak uygulanacak.

Bu illerin dışında kalan diğer illerde oy verme saatleri 08.00-17.00 olacak.

Oy vermenin bitiş saati geldiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler varsa, sandık kurulu başkanı seçmenleri saydıktan ve kimliklerini aldıktan sonra sırayla oylarını kullanmalarına izin verecek. Oy verme saati bittikten sonra gelen seçmen oy kullanamayacak.

Nasıl oy kullanacağım? Oy kullanırken dikkat edilmesi gerekenler (31 Mart 2024 YSK oy kullanma rehberi) - 3

2- SEÇMENİN ÜZERİNDE KİMLİK BELGESİ BULUNMASI ZORUNLU

Sandık başına gelen seçmen, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan nüfus cüzdanı, resmi dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hakim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askeri kimlik kartı gibi, "kimliğini tereddütsüz ortaya koyan" resimli, resmi nitelikteki belgelerden birini başkana verecek ve seçmen sıra numarasını söyleyecek. Bu belgelerden birini vermeyen seçmen oy kullanamayacak.

Nasıl oy kullanacağım? Oy kullanırken dikkat edilmesi gerekenler (31 Mart 2024 YSK oy kullanma rehberi) - 4

3- CEP TELEFONUYLA KABİNE GİRİLMEYECEK

Cep telefonu, fotoğraf veya film makinesi gibi görüntü kaydedici veya haberleşme sağlayıcı cihazlarla oy verme yerine girilmesi yasak olacak.

Bu tür cihazların oy verme işlemi bittikten sonra iade edilmek üzere sandık kuruluna bırakılması gerekecek.

Nasıl oy kullanacağım? Oy kullanırken dikkat edilmesi gerekenler (31 Mart 2024 YSK oy kullanma rehberi) - 5

4- OY PUSULASINA MÜHÜR DIŞINDA İŞARET KONULMAYACAK

Seçmenler, birleşik oy pusulalarında tercih ettiği adaylar için ayrılan bölümden dışarı taşırmadan "TERCİH" veya "EVET" mührünü basarak oyunu kullanacak.

Oyun geçerli sayılması için "TERCİH" veya "EVET" mührü dışında oy pusulalarının herhangi bir yerine imza atılmaması, işaret konulmaması gerekecek. Zarfa oy pusulası dışında bir şey konulmayacak. Yanlış oy kullandığını düşünen ve yeni pusula isteyen seçmene yenisi verilmeyecek.

Nasıl oy kullanacağım? Oy kullanırken dikkat edilmesi gerekenler (31 Mart 2024 YSK oy kullanma rehberi) - 6

5- OY KULLANDIKTAN SONRA İMZA ATILACAK

Seçmen, zarfı sandığa attıktan sonra sandık seçmen listesinde adının bulunduğu yerin karşısına imza atacak.

Nasıl oy kullanacağım? Oy kullanırken dikkat edilmesi gerekenler (31 Mart 2024 YSK oy kullanma rehberi) - 7

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