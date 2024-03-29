Nasıl oy kullanacağız? Oy kullanırken nelere dikkat etmeli? Hangi durumlarda oy geçersiz sayılır?
Türkiye 5 yıl boyunca görev yapacak belediye başkanları ve muhtarları seçmek için sandık başına gidecek. Seçimlere 34 siyasi parti katılacak. Peki seçmenin oy kullanırken nelere dikkat etmesi gerekiyor? İşte yanıtı... (Haber: Deniz Tüysüz Kamera: Cumhur Çatkaya)
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