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Nasıl oy kullanacağız? Oy kullanırken nelere dikkat etmeli? Hangi durumlarda oy geçersiz sayılır?

Türkiye 5 yıl boyunca görev yapacak belediye başkanları ve muhtarları seçmek için sandık başına gidecek. Seçimlere 34 siyasi parti katılacak. Peki seçmenin oy kullanırken nelere dikkat etmesi gerekiyor? İşte yanıtı... (Haber: Deniz Tüysüz Kamera: Cumhur Çatkaya)

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