Nemrut Dağı zirvesine çıkan vatandaşlar saatlerce mahsur kaldı

Yağan karla birlikte zirvesi tamamen beyaza bürünen Nemrut Krater Gölü, kış aylarında da yoğun ziyaretçi akınına uğruyor.
Zincirsiz ve hazırlıksız bir şekilde zirveye çıkan vatandaşlardan bazıları manzarayı izlemeyi tercih ederken bazıları ise kaldera içine kadar inmeye çalıştı.
Hazırlıksız bir şekilde yolu karla kaplı Nemrut Kalderası’nın içine kadar inen vatandaşlar doyumsuz manzarayı izledikten sonra dönüş yolunda kara saplandı.
Farklı noktalarda birçok aracın ve vatandaşın mahsur kaldığı Nemrut yolunda vatandaşlar araçlarını kurtarmak için saatlerce uğraştı.
Şebeke çekmemesi nedeniyle bazı araçların saatlerce mahsur kaldığı kalderada mahsur kalan araçlar, kalderaya gelen vatandaşların yardımıyla kaldıkları yerden kurtarıldı.
2 bin 948 rakımda yükseklikteki kaldera içinde kara saplanıp şebeke çekmemesi nedeniyle yardım isteyemedikleri için saatlerce mahsur kalan vatandaşların imdadına yine kalderayı ziyarete gelen diğer vatandaşlar yetişti.
Araçları tek tek zirveye kadar iten vatandaşlar araçları bir bir kurtarmayı başardı.