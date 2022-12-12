Nemrut Dağı zirvesine çıkan vatandaşlar saatlerce mahsur kaldı

Bitlis’in Tatvan ilçesindeki dünyanın ikinci büyük krateri olan Nemrut Krateri’ni görmek için karlı zirveye çıkan vatandaşlar araçlarıyla saatlerce mahsur kaldı.

Nemrut Dağı zirvesine çıkan vatandaşlar saatlerce mahsur kaldı - 1

Yağan karla birlikte zirvesi tamamen beyaza bürünen Nemrut Krater Gölü, kış aylarında da yoğun ziyaretçi akınına uğruyor.

Nemrut Dağı zirvesine çıkan vatandaşlar saatlerce mahsur kaldı - 2

Zincirsiz ve hazırlıksız bir şekilde zirveye çıkan vatandaşlardan bazıları manzarayı izlemeyi tercih ederken bazıları ise kaldera içine kadar inmeye çalıştı.

Nemrut Dağı zirvesine çıkan vatandaşlar saatlerce mahsur kaldı - 3

Hazırlıksız bir şekilde yolu karla kaplı Nemrut Kalderası’nın içine kadar inen vatandaşlar doyumsuz manzarayı izledikten sonra dönüş yolunda kara saplandı.

Nemrut Dağı zirvesine çıkan vatandaşlar saatlerce mahsur kaldı - 4

Farklı noktalarda birçok aracın ve vatandaşın mahsur kaldığı Nemrut yolunda vatandaşlar araçlarını kurtarmak için saatlerce uğraştı.

Nemrut Dağı zirvesine çıkan vatandaşlar saatlerce mahsur kaldı - 5

Şebeke çekmemesi nedeniyle bazı araçların saatlerce mahsur kaldığı kalderada mahsur kalan araçlar, kalderaya gelen vatandaşların yardımıyla kaldıkları yerden kurtarıldı.

Nemrut Dağı zirvesine çıkan vatandaşlar saatlerce mahsur kaldı - 6

"2 BİN 948 RAKIMDA MAHSUR KALAN ARAÇLARI VATANDAŞLAR KURTARDI"

2 bin 948 rakımda yükseklikteki kaldera içinde kara saplanıp şebeke çekmemesi nedeniyle yardım isteyemedikleri için saatlerce mahsur kalan vatandaşların imdadına yine kalderayı ziyarete gelen diğer vatandaşlar yetişti.

Nemrut Dağı zirvesine çıkan vatandaşlar saatlerce mahsur kaldı - 7

Araçları tek tek zirveye kadar iten vatandaşlar araçları bir bir kurtarmayı başardı.

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