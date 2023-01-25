Nemrut Dağı'nda olağan dışı kış

Yetkiler, kayıtlar ve arşivlere baktıklarında böyle bir durum ile daha önceki yıllarda hiç karşılaşılmadığını dile getiriyor. Yolları açık olan Nemrut Dağı, kış mevsiminde ilk kez turist ağırlıyor.

Yaz aylarında bile, serin havasıyla bilinen Nemrut Dağı’na kış ortasında yerli ve yabancı turistler gelmeye devam ediyor.