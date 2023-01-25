Nemrut Dağı'nda olağan dışı kış

Devasa heykellerin bulunduğu ve 2 bin 206 metre yükseklikte ki Nemrut Dağı bu yıl beyaza bürünüp, kış uykusuna yatamadı.
Bugüne kadar Nemrut Dağı’nda böyle bir durum yaşanmadığı biliniyor.
Kış mevsiminde kar kalınlığının 5-6 metreye kadar yükseldiği Nemrut Dağı zirvesinde kuraklık nedeniyle neredeyse hiç kar yok.
15 Ocak tarihinde yağan ve 20 santime ulaşan kar nedeniyle bir hafta turist ziyaretine kapanan Nemrut Dağı yeniden turistleri ağırlamaya başladı.
Yetkiler, kayıtlar ve arşivlere baktıklarında böyle bir durum ile daha önceki yıllarda hiç karşılaşılmadığını dile getiriyor. Yolları açık olan Nemrut Dağı, kış mevsiminde ilk kez turist ağırlıyor.
Yaz aylarında bile, serin havasıyla bilinen Nemrut Dağı’na kış ortasında yerli ve yabancı turistler gelmeye devam ediyor.
Adıyaman Müze Müdürlüğü Görevlisi Arkeolog Mustafa Çelik konuyla ilgili yaptığı açıklamada, normalde bu duruma alışık olmadıklarını dile getirdi.
Çelik, "Çünkü 2 bin 206 metre yükseklik sebebiyle sonbaharın ortalarına doğru yaklaşık 2-3 metre kar olurdu. Devamında 5-6 metreye ulaşırdı. Kesinlikle turizm sezonu kapalı olurdu. Ancak bu yıl çok farklı bir durum yaşandı. Normalde kapalı olan bir zamanda şuanda turistler çok rahat bir şekilde yukarı çıkabiliyorlar." dedi.
Çelik, geçmiş kayıt ve arşivlere bakıldığında bu zaman için her yıl kapalı olan Nemrut Dağı'nda olağan dışı bir durum yaşandığını belirtti.
Mersin’den gelen Hayriye Yazıcıoğlu ise "Televizyondan gördüğüm kadarıyla çok kar oluyor, yollar kapanıyor. Yolları açmak için çalışmalar yapıyor. Ama bu sene gerçekten kuraklığın belirgin olarak yaşandığını gördük. Yollar, taşlar, topraklar, sular çekilmiş özellikle barajlar, göllerde su inanılmaz derecede düşük seviyede” dedi.