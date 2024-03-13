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Oğlunun kaza yaptığı yere gelen baba, sopayla diğer sürücüye saldırdı

Erzurum'da 18 yaşındaki oğlunun otomobiliyle kaza yaptığını duyan baba, olay yerine gelip diğer sürücüye sopayla saldırdı. Sürücünün de çakı ve demir levye ile karşılık vermesiyle kavga çıktı. Polisin müdahalesiyle sona eren olayda taraflar birbirlerinden şikayetçi oldu.

Oğlunun kaza yaptığı yere gelen baba, sopayla diğer sürücüye saldırdı - 1

Palandöken ilçesi Adnan Menderes Mahallesi'nde dün saat 17.30 sıralarında ehliyetsiz sürücü S.G.'nin (18) kullandığı otomobil, Erkan A. (47) yönetimindeki otomobile çarptı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Oğlunun kaza yaptığı yere gelen baba, sopayla diğer sürücüye saldırdı - 2

Her iki araçta hasar oluşurken, olay yerine gelen S.G.'nin babası Eyüp G. (46), Erkan A. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi ile Eyüp G. aracından aldığı sopa ile Erkan A.'ya saldırdı.

Oğlunun kaza yaptığı yere gelen baba, sopayla diğer sürücüye saldırdı - 3

Erkan A. da aracından aldığı çakı ve demir levye ile Eyüp G.'ye karşılık verdi.

Oğlunun kaza yaptığı yere gelen baba, sopayla diğer sürücüye saldırdı - 4

S.G.'nin "Durun, yapmayın." sözlerine rağmen sakinleşmeyen tarafları, ihbarla gelen polis ayırdı.

Oğlunun kaza yaptığı yere gelen baba, sopayla diğer sürücüye saldırdı - 5

Yaralanan Eyüp G. ambulansta tedavi edilirken, taraflar daha sonra polis merkezine gidip, karşılıklı şikayetçi oldu.

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