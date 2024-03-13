Oğlunun kaza yaptığı yere gelen baba, sopayla diğer sürücüye saldırdı
Erzurum'da 18 yaşındaki oğlunun otomobiliyle kaza yaptığını duyan baba, olay yerine gelip diğer sürücüye sopayla saldırdı. Sürücünün de çakı ve demir levye ile karşılık vermesiyle kavga çıktı. Polisin müdahalesiyle sona eren olayda taraflar birbirlerinden şikayetçi oldu.
Palandöken ilçesi Adnan Menderes Mahallesi'nde dün saat 17.30 sıralarında ehliyetsiz sürücü S.G.'nin (18) kullandığı otomobil, Erkan A. (47) yönetimindeki otomobile çarptı.