Oğlu otomobile çarptı! Kaza yerine gelen babası da sürücüye saldırdı
Erzurum'da 18 yaşındaki oğlunun otomobiliyle kaza yaptığını duyan baba, olay yerine gelip diğer sürücüye sopayla saldırdı. Sürücünün de çakı ve demir levye ile karşılık vermesiyle kavga çıktı. Polisin müdahalesiyle sona eren olayda taraflar birbirlerinden şikayetçi oldu.
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